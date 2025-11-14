Foto di repertorio

GROSSETO – Incontro di cartello sabato sera alle 18 al Pala Austria per il campionato femminile di serie C. Le ragazze della Gea Grosseto, regine solitarie del girone con sei punti, si misurano con la corazzata Pallacanestro Femminile Firenze, indietro di due lunghezze rispetto alla compagine di Luca Faragli, ma solo perché ha già osservato il turno di riposo. Un cliente terribile, insomma, per le biancorosse, che nelle prime uscite hanno comunque dimostrato di avere la tempra giusta per disputare un campionato di alto livello, magari per poter puntare anche ai playoff. Quella preparata per la stagione in corso è una delle migliori squadre della Gea rosa, in grado di regalare qualche soddisfazione agli appassionati.

Per superare le fiorentine, però, servirà il massimo rendimento, il massimo impegno, senza sprecare palloni.

“La P.F. Firenze – ha spiegato Faragli – nasce dalla fusione con un altro quintetto del capoluogo toscano, l’Affrico Firenze, tra l’altro l’anno scorso le due squadre sono state entrambe promosse in serie B. La nuova società ha deciso di auto retrocedersi per iniziare un nuovo percorso, prendendo il meglio delle due squadre, per puntare dritto al salto di categoria e questa volta per diventare protagoniste in serie B.

Siamo consapevoli delle difficoltà di questo incontro contro la favorita del girone, ma noi ci proviamo sempre, cercando di sfruttare i loro lati deboli, la mancanza di alcune infortunate. Stiamo attraversando un buon momento e in settimana abbiamo cercato di colmare le lacune che abbiamo evidenziato nei primi incontri”.

La Gea affronta le fiorentine con l’organico al completo, dopo aver recuperato sia Matilde Pepi che Alice Panella.

Le convocate: Francesca Benedetti, Mery Bertaccini, Emma Bertaccini, Martina Borellini, Federica Cipolletta, Daniela D’Antoni, Giulia Faragli, Clara Nunziatini, Alice Panella, Matilde Pepi, Marta Vanozzi, Teresa Vallini.