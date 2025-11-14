ORBETELLO – Aggiornamento 19.15: Sei minori e un uomo di 36 anni sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale di Grosseto. Un 75enne è stato trasferito con Pegaso 2 in codice 3 a Le Scotte.

News ore 18.53: Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 161, nei pressi della località Santa Liberata, nel comune di Orbetello. Lo scontro, avvenuto poco prima dell’intersezione con la strada provinciale della Giannella, ha coinvolto due mezzi: un’autovettura con a bordo un uomo di 75 anni e un furgone che trasportava una squadra sportiva femminile composta da minori, insieme all’autista.

L’allarme è scattato alle 16.13, con l’attivazione del sistema di emergenza sanitaria 118 dell’Asl Toscana sud est. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Grosseto, le forze dell’ordine, l’automedica di Orbetello e l’ambulanza con personale Blsd della Misericordia di Porto Santo Stefano e della Croce rossa di Magliano in Toscana.

All’arrivo dei soccorritori, il conducente dell’autovettura è stato trovato incastrato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco lo hanno liberato e affidato ai sanitari. L’uomo, 75 anni, è stato trasferito in codice rosso (codice 3) con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Per quanto riguarda gli occupanti del furgone, sei ragazze minorenni e un uomo di 36 anni sono stati accompagnati in codice giallo (codice 2) all’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti. Nessuno risulta in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso hanno riguardato anche la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e la gestione del traffico, rimasto interrotto durante le fasi di intervento. Sul posto erano presenti Polizia Municipale e Carabinieri per i rilievi e la viabilità.