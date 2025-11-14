GROSSETO – Torna l’appuntamento con le classifiche dei migliori ristoranti secondo le recensioni di Tripadvisor, la più importante piattaforma al mondo per la condivisione di giudizi e consigli su hotel, strutture ricettive e, per l’appunto, ristoranti.

A novembre 2025 sono 1.854 i ristoranti recensiti dai clienti in provincia di Grosseto (al 14 novembre).

The Best of Tripadvisor: la classifica dei 50 migliori ristoranti in Maremma – La classifica stilata da Tripadvisor tenendo conto dei gusti dei clienti che hanno frequentato i ristoranti e hanno lasciato una recensione sul portale. Ecco la top 50 di questo mese con il punteggio più alto: le cifre a fianco indicano le posizioni scalate o perse rispetto al mese precedente.

La classifica

50 – Ristorante Biologico Agriturismo Aia del Tufo (Sorano) NEW ENTRY

49 – Osteria di Cecchi e Valentini (Scarlino) =

48 – Orto 219 (Magliano in Toscana) -2

47 – Phermento! (Porto Santo Stefano) -2

46 – Trattoria Lo Sfizio 2.0 (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) +2

45 – La Filanda (Manciano) NEW ENTRY

44 – Ristorante l’Angolo di Napoli, La Grotta del Pescatore (Giglio Porto, Isola del Giglio) =

43 – Agriristoro Focacceria La Dogana (Sorano) -1

42 – Trattoria Il Giogo (Grosseto) +5

41 – Hotel Miramare Restaurant (Castiglione della Pescaia) =

40 – La Terra di Nello (Castiglione della Pescaia) -3

39 – Artidoro Ristorante (Grosseto) +4

38 – Marrini Food & Wine Osteria (Follonica) +1

37 – Hosteria di Pantalla (Pitigliano) +1

36 – La Grotta – Ristorante, Trattoria, Pizzeria (Roccalbegna) -1

35 – Il Giardino Agriristoro (Marsiliana, Manciano) +1

34 – Ristorante La Collina (Pitigliano) =

33 – Clann (Castiglione della Pescaia) =

32 – Ristomacelleria La Imperiale (Manciano) =

31 – Il Giardino dei Medici (Valpiana, Massa Marittima) -4

30 – Ristorante La Scottiglia (Seggiano) =

29 – Il Capriccio (Poggio Murella, Manciano) +2

28 – Ristoro Il Gatto e La Volpe (Massa Marittima) =

27 – Al Posto Accanto (Grosseto) +2

26 – Riserva Naturale Merenderia (Castiglione della Pescaia) -1

25 – Osteria La Bottega (Follonica) +1

24 – Pizz & Core (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) =

23 – Maso Ristorante (Follonica) =

22 – Ristorante Da Guido (Magliano in Toscana) =

21 – Ristorante Leccio Moro (Tirli, Castiglione della Pescaia) -2

20 – Il Tagliapasta (Grosseto) +1

19 – Da Nada (Roccatederighi, Roccastrada) +1

18 – Osteria Da Tronca (Massa Marittima) =

17 – Il Rifrullo (Scansano) =

16 – Red Star (Porto Ercole, Monte Argentario) -1

15 – Trattoria in Campagna (Montenero d’Orcia, Castel del Piano) -1

14 – Trattoria da Maria Moretti (Pereta, Magliano in Toscana) +2

13 – Bistrot 19 (Grosseto) -1

12 – Trattoria Il Grillo (Pitigliano) +1

11 – Da Antinesco Bistrot (Civitella Paganico) =

10 – La Ciottolona (Boccheggiano, Montieri) =

9 – Agriristoro La Casalinga (Campagnatico) =

8 – Bio Agriturismo Il Melograno di Banditella Ristorante (Alberese, Grosseto) -2

7 – Trattoria Da Paolino (Manciano) +1

6 – Osteria Maccalè (San Giovanni delle Contee, Sorano) +1

5 – Doga Bistrot (Follonica) =

4 – Osteria Le Fate Briache (Massa Marittima) =

3 – C’è Pizza Per Te da Michela (Santa Fiora) =

2 – Rotonda 1933 (Marina di Grosseto, Grosseto) =

1 – Locanda La Luna (Tirli, Castiglione della Pescaia) =

Cosa c’è da sapere su Tripadvisor – Nato nel febbraio del 2000, Tripadvisor si è imposto velocemente come il sito più importante per quanto riguarda la recensione di strutture alberghiere prima e di locali di ristorazione poi. La piattaforma è stata una delle prime ad adottare la strada esclusiva dei contenuti generati direttamente dagli utenti. Le recensioni che sono pubblicate su Tripadvisor provengono infatti dagli utenti. Allo staff del sito invece è affidata la verifica della veridicità delle opinioni. Per saperne di più: www.tripadvisor.it.