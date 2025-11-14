GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 14 novembre 2025

Ariete deciso: oggi ti serve una strategia più calma.

Toro costante: fai progressi piccoli ma solidi.

Gemelli energico: ma evita di voler fare tutto.

Cancro presente: ascolti e osservi con attenzione.

Leone sicuro: ma oggi apprezzi il consiglio altrui.

Vergine concreta: giornata perfetta per concludere.

Bilancia disponibile: porti equilibrio nei gruppi.

Scorpione determinato: ma meno teso del solito.

Sagittario curioso: ma oggi devi riflettere bene.

Capricorno, segno del giorno, sarà disciplinato, tenace e affidabile: oggi sei una guida per chi ti sta accanto.

Consiglio escursione: sali al Castello di Triana, tra i boschi del Monte Amiata: solido, silenzioso e fuori dalle rotte turistiche, come piace a te.

Acquario brillante: ma più misurato.

Pesci delicati: ma sai mantenere i tuoi spazi.