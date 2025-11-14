Foto di repertorio

SCANSANO – Incidente sul lavoro questa mattina in località Voltina, nel comune di Scansano.

I soccorsi sono stati attivati alle 10.14 per un uomo di 42 anni, rimasto ferito durante un’attività lavorativa. Dalle prime informazione sarebbe stato investito da un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Scansano con infermiere a bordo, il personale del Pissl e l’elisoccorso Pegaso 2. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il 42enne è stato stabilizzato e trasferito all’ospedale di Grosseto. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Le dinamiche dell’infortunio sono in fase di accertamento.