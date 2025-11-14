GROSSETO – È Mauro Ciani, direttore di Confartigianato Imprese Grosseto, l’ospite della sesta puntata de Il tempo di un caffè, la rubrica video de Il Giunco che racconta volti, idee e temi chiave del territorio maremmano.

In quattro minuti e tre domande, Ciani offre una fotografia dell’economia provinciale in questa fine 2025. Partendo dai nodi strutturali – spopolamento, carenza infrastrutturale e difficoltà competitive – il direttore evidenzia come Grosseto paghi un territorio vasto, una densità abitativa tra le più basse d’Italia e la costante fuoriuscita dei giovani under 35. «Non si parla solo di strade – spiega – ma anche di ferrovie, aeroporti e infrastrutture digitali che ancora penalizzano il sistema produttivo». Per invertire la tendenza, sottolinea la necessità di un piano complessivo sulle infrastrutture e della costruzione di un vero circolo economico che unisca agricoltura, turismo e artigianato, con investimenti sulla formazione nei settori green e innovazione.

Il secondo tema affrontato riguarda l’impatto dei dazi sul tessuto imprenditoriale. Ciani spiega che il nuovo scenario si somma a un contesto complicato da due guerre, crisi energetica e tassi bancari in crescita. «A livello nazionale – osserva – sono 33 mila le imprese colpite». Per la provincia di Grosseto la contrazione stimata è di circa 220 milioni di euro, un dato che coinvolge in particolare il settore agroalimentare e la trasformazione dei prodotti.

Nella terza e ultima domanda si parla dell’agenzia del lavoro interna di Confartigianato, nata per rispondere alla crescente difficoltà delle imprese nel reperire personale. «Abbiamo già svolto circa 300 colloqui a Grosseto – spiega Ciani – per costruire profili adeguati e metterli in contatto con le aziende». Lo sportello è attivo nel capoluogo, recentemente anche a Follonica, e presto arriverà al Bottegone. «È un buon inizio – aggiunge – ma non risolve da solo il problema della mancanza di manodopera qualificata».

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

