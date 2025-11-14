GROSSETO – Con il dubbio legato alla presenza dei due bomber del calibro di Lorenzo Scurti e Alessandro Banchi, acciaccati, la Gea Basketball Grosseto viaggerà domani sabato sera alla volta di Livorno: alle 20 si confronterà con la Giga Energia Invictus, un quintetto che occupa la metà classifica, con sei punti e un record di tre vittorie e quattro sconfitte (foto Venezia).

I ragazzi di Silvio Andreozzi, per conservare il primato, che condividono con la Libertas Lucca, dopo l’inatteso scivolone del Venturina a Monsummano, dovranno disputare una delle gare che hanno permesso di mettere insieme sei successi sulle sette gare disputate. “Durante la settimana – ha detto Andreozzi – siamo stati rimaneggiati agli allenamenti, con Ense che ha smaltito la febbre solo martedì, con Scurti e Banchi che hanno fatto un lavoro ridotto. Mi auguro di poterli avere a disposizione per sabato. Sicuro il rientro di Ense e quello di Mari, che si è regolarmente allenato. Confermato il resto del gruppo. La formazione dell’Invictus è molto giovane; la maggior parte sono ragazzi di 20-21 anni, con Fantoni che fa da chioccia a 32 anni. Ai miei uomini ho chiesto però la massima concentrazione e attenzione, perché il coach Gabriele Pardini, che conosco bene, è un volpone, uno che sta preparare bene le partite e le sorprese sono comunque dietro l’angolo”.

L’ambiente biancorosso comunque è sereno e la vittoria di domenica scorsa, ottenuta con un filo di gas, contro il Castelfranco Frogs – arrivato anche a -25 prima di chiudere con 15 lunghezze di ritardo – ha dimostrato che lo stop di Campiglia Marittima è stato solo un incidente di percorso. Trascinata da Davide Liberati, arrivato a 130 punti segnati (18,6 di media), che si è nuovamente impossessato del trono dei marcatori del girone A, la Gea ha intenzione di proseguire la marcia contro un’avversaria che subisce qualcosina in più dei maremmani (72,6 contro 71,9), ma realizza molto bene (69,4 contro 85,1). I numeri, però, lasciano il tempo e quindi Furi e compagni si presenteranno in campo con il solito importante approccio, con una difesa aggressiva, per calare il settebello. “L’importante sarà seguire il piano che abbiamo preparato in settimana – ha sottolineato il tecnico biancorosso – e giocare di squadra”.

In questa ottava giornata di andata, l’altra capolista, la Libertas Lucca ha un turno tutt’altro che facile sul campo della Cestistica Audace Pescia. Più agevole, sulla carta, il compito del Valdicornia (terzo a dieci punti), che riceve la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno. Turno casalingo anche per la sorpresa Vela Viareggio (8 punti), che ospita Calcinaia in un confronto che vale il quarto posto, dopo aver inflitto una severa sconfitta all’ambizioso Donoratico.

Gli arbitri di Invictus-Gea sono Sbaragli di Siena e Galluccio di Colle Val d’Elsa.