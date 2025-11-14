CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Torna il derby delle Collacchie in A1: al Casa Mora, domenica alle 18 arbitri Joseph Silecchia e Francesco Stallone di Giovinazzo, la Blue Fcator attende l’Innocenti Costruzioni Follonica. In passato tante sfide hanno caratterizzato i campionati con partite leggendarie. Gli ultimi campionati di serie A1 che hanno visto “pesciaioli” e “goraioli” affrontarsi risalgono alle stagioni 2007-08 e 2008-09 (nella foto). Nel primo caso c’era sempre la squadra degli immarcabili in riva al golfo (che vinsero il campionato con Massimo Mariotti in panchina), e nei quarti di finale di Coppa Italia il Castiglione targato Ciabatti Legnami allenato da Federico Paghi compì una vera impresa espugnando il Capannino, sede del preliminare, per 5-4 (gol castiglionesi con l’autorete di Enrico Mariotti, doppietta di Festa e reti di Pericoli e Ferrer); il Castiglione fu poi eliminato con due pari, 1-1 con l’H.Lodi e 2-2 contro l’Amatori Lodi e una vittoria 3-2 al Valdagno, nel concentramento di Lodi. In campionato due nette vittorie del Follonica: 8-4 al Casa Mora in diretta televisiva (in rete nei biancocelesti anche Bracali) e 7-2 al ritorno (ancora un gol di Bracali). Nel 2008-09 ancora due vittorie del Follonica, ma entrambe con il minimo scarto: 4-3 a Follonica (in rete sempre Bracali) e 5-4 al ritorno al Casa Mora. Quel campionato vide chiudere al primo posto ancora il Follonica con 61 punti, mentre il Castiglione finì nono a quota 27 punti (s’era qualificato addirittura per la Coppa Cers, ma i lavori al Casa Mora fecero desistere la società a rinunciare al campionato e a ripartire dalla serie B).

“Tornare a espirare l’aria di un derby fra Castiglione e Follonica nella massima serie sarà comunque un’emozione – ha detto il tecnico dei biancocelesti castiglionesi Massimo Bracali – e mi aspetto una bella partita, combattuta e intensa. Il Follonica di Sergio Silva ha certamente più esperienza di noi e sappiamo che dovremo scendere in pista con la giusta determinazione e concentrazione”.

Tanti gli ex, soprattutto nel Castiglione con Saitta, Irace, Brunelli, Lasorsa, Cabella, Maldini e Cabiddu. Ma anche Federico Pagnini nel Follonica che ha giocato una stagione in A2 a Castiglione nel 2010-11 realizzando ben 24 gol in campionato.

In serie A2 per la Coppa Italia la Blue Factor ospita al Casa Mora, sabato alle 19, la Nova Medicea Viareggio per l’ottavo turno. I giochi sono già fatti con il Roller Matera che ha dominato il girone chiudendo a punteggio pieno. All’andata alla fine i viareggini s’imposero per 3-2.

Fermi i campionati giovanili per i Promoter. In pista l’Under 23 per la terza di campionato giocherà stasera, venerdì a Sarzana per difendere il primato in solitaria.

Serie A1 – 6a giornata 5/8/9/12 novembre

Innocenti Cos. Follonica-Teamservicecar Hrc Monza 4-4

Sarzana-Indeco Afp Giovinazzo 6-2

Breganze-Cgc Viareggio 3-7

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 7-5

Why Sport Valdagno-Cp Grosseto 4-3

Tr Azzurra Novara-Ubroker Bassano 1-4

Bbc Centropadana Lodi-Trissino 3-8

Serie A1 – 7a giornata 14/15/16 novembre 3 dicembre

Teamservicecar Hrc Monza-Breganze 14/11

Why Sport Valdagno-Bbc Centropadana Lodi 15/11

Cp Grosseto-Tr Azzurra Novara 15/11

Cgc Viareggio-Sarzana 15/11

Ubroker Bassano-Forte dei Marmi 16/11

Blue Factor Castiglione-Innocenti Cos. Follonica 16/11

Indeco Afp Giovinazzo-Trissino 3/12

La classifica

Trissino 18 punti; Cgc Viareggio 16; Hrc Monza, Bassano 14; AW Lodi, Sarzana 10; Valdagno 9; Follonica 8; Forte dei Marmi 7; Cp Grosseto 5; Azzurra Novara, Afp Giovinazzo, Castiglione 3; Breganze 0

Serie A1 – 8a giornata 19/22/23/25/26 novembre

Bbc Centropadana Lodi-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Blue Factor Castiglione

Forte dei Marmi-Cp Grosseto

Trissino-Cgc Viareggio

Innocenti Cos. Follonica-Ubroker Bassano

Sarzana-Teamservicecar Hrc Monza

Tr Azzurra Novara-Why Sport Valdagno

Serie A2 Coppa Italia – 7° turno 8/9 novembre

Blue Factor Castiglione-Mgm Remaplast Eboli 5-3

Nova Medicea Viareggio-Newco Roller Matera 0-1

Iren Follonica-Mgm Remaplast Eboli 7-5

Serie A2 Coppa Italia – 8° turno 15 novembre

Blue Factor Castiglione-Nova Medicea Viareggio

Serie A2 Coppa Italia – 9° turno 22 novembre

Iren Follonica-Blue Factor Castiglione

Serie A2 Coppa Italia – recupero 6° turno 23 novembre

Nova Medicea Viareggio-Iren Follonica

La classifica

Roller Matera (8) 24 punti; Pumas Viareggio (6) 12; Castiglione (6), Eboli (6) 6; Follonica (5) 0

Under 23 zona 4 – 2a giornata 7/10 novembre

Pumas Viareggio B-Pumas Viareggio A Rinv.

Cgc Viareggio-Sarzana 0-10

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 3-1

Versilia H.Forte-Follonica 20/11

Under 23 zona 4 – 3a giornata 14 novembre

Cgc Viareggio-Follonica

Sarzana-Blue Factor Castiglione

Versilia H.Forte-Pumas Viareggio A

Pumas Viareggio B-Spv Viareggio

La classifica

Castiglione (2) 6 punti; Pumas Viareggio A (1), Versilia H. Forte (1), Sarzana (2), Follonica (1) 3; Spv Viareggio (2), Pumas Viareggio B (1), Cgc Viareggio (2) 0

Under 23 zona 4 – 4a giornata 28 novembre

Versilia H.Forte-Spv Viareggio

Sarzana-Pumas Viareggio B

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio

Follonica-Pumas Viareggio A