GROSSETO – Dopo la Coppa Silver, al via anche la Coppa Gold e la Coppa Silver femminile di tennis Uisp. Nella Coppa Gold si parte con il successo di Grosseto sul campo di Scansano, con un netto 3-0. Nella Coppa Silver femminile, invece, due sono state le partite disputate: Ribolla è andata a vincere per 3-0 sui campi di Castel del Piano, mentre l’Atp Piombinese ha piegato Grosseto sui campi di viale Europa per 2-1. “Per noi è la prima partecipazione al campionato femminile – racconta Emma Capanelli, capitano della formazione Uisp Grosseto – siamo un bel gruppo, allenato dal maestro Ezio Scali, e abbiamo voluto metterci in gioco. Negli anni passati non abbiamo partecipato, così abbiamo pensato che quest’anno poteva essere l’occasione giusta per fare un’esperienza nuova”. Qual è l’obiettivo di questo primo campionato? “Innanzitutto divertirci e condividere dei bei momenti – risponde la giocatrice – però cercheremo anche di fare del nostro meglio e provare ad andare il più avanti possibile nella competizione”.

E’ già alla seconda giornata, invece, la Coppa Silver maschile, la manifestazione più partecipata con otto squadre in campo. Resta a punteggio pieno Porto Ercole, che vince per 3-0 sul campo dell’Atletico Ribolla. Tc Ribolla e Bagni di Gavorrano seguono a quota 4 punti dopo i successi con Atp Piombinese (2-1) e di Castel del Piano (0-3). Infine il derby di Grosseto, con Grosseto 1 che ha piegato Grosseto 2 per 2-1. “Quest’anno abbiamo tante squadre in tre tornei diversi – afferma il maestro Ezio Scali, che guida i team grossetani – come Uisp Grosseto siamo riusciti a fare due squadre nella Silver, i giocatori più amatoriali, e una squadra nella Gold. E’ bello vedere in campo tanti giovanissimi e tante ragazze”. “È un movimento che continua a crescere anno dopo anno – aggiunge Scali -i campionati fanno un po’ da traino a tutti i bambini. Stiamo vedendo nelle scuole tennis una crescita e di questo siamo molto felici”.