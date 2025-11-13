GROSSETO – Si è conclusa Fieracavalli a Verona, il più importante appuntamenti equino d’Italia. Era presente anche Anam cavallo maremmano, che ha fatto alcune considerazioni al riguardo anche in seguito ai risultati raggiunti.

Campionato nazionale di Morfologia

Sabato 8 novembre si è svolta la finale del campionato nazionale di Morfologia, giunto all’undicesima edizione. Questa manifestazione itinerante fu ideata per raggiungere il più ampio numero possibile di allevatori e proprietari, con l’intento di attivare un circolo virtuoso la ricerca di un livello qualitativo sempre più alto.

Si pensò dunque di eleggere il miglior cavallo del Campionato proprio a a Fieracavalli di Verona.

I proprietari ed i cavalli hanno così l’opportunità di sfilare in uno dei ring più prestigiosi e il pubblico può ammirare i migliori soggetti maremmani. Anche quest’anno le valutazioni sono state affidate a Ugo Marcocci con la collaborazione di due consiglieri ed esperti ANAM, Bruno De Sanctis e Mauro Saraconi.

Galà delle razze Italiane

Il Galà delle razze Italiane, organizzato da Aia nell’ambito di Fieracavalli, ha visto vincitore un gruppo maremmano, l’Alta Maremma. Dopo il 2° posto del 2018 e il 3° del 2021, i cavalieri dell’Alta Maremma raggiungono il gradino più alto del podio, «incantando pubblico e giuria con un numero poetico ed evocativo. Seppure in un ring al chiuso, lo spettacolo ha saputo trasmettere l’ atmosfera della Maremma» afferma Anam.

Conclusioni

«La settimana riprende con le sue consuetudini. Fieracavalli 2025 è già nel cassetto, insieme alle edizioni precedenti, l’Anam sempre presente e sempre protagonista».

«Grazie ai finalisti del Campionato nazionale di Morfologia, ai gruppi dello spettacolo del Galà delle Razze Italiane, a quelli del Galà serale. Abbiamo già dato conto dei vincitori, ma ci fa piacere ribadire il nome del Best in Show, M.Orgoglio dell’Alberese di Euro Conti, e dell’Associazione Alta Maremma, vincitrice del Galà delle Razze Italiane organizzato da Aia. Grazie al presidente Anam Nevio Prugnoli e ai consiglieri, tutti presenti a Verona e al presentatore Nico Belloni».