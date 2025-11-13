MASSA MARITTIMA – Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere ha un nuovo direttore: è Salvatore Livreri Console, scelto tra i partecipanti al bando pubblico indetto dall’ente nell’agosto scorso. Una selezione che ha raccolto un numero elevato di partecipanti da varie parti d’Italia, tutti con ottimi curriculum ed elevata professionalità, che si è conclusa oggi, giovedì 13 novembre.

«Il Consiglio del Parco – dichiara la presidente Fabiola Favilli – dà il benvenuto al nuovo direttore Salvatore Livreri Console, che è stato scelto tra un nutrito gruppo di candidati, tutti professionisti di eccellente livello. Questo è indice della buona reputazione che il Parco si è guadagnata negli anni, grazie al lavoro fin qui svolto. Gli impegni che attendono il direttore Livreri Console riguardano sia l’amministrazione dell’ente che i rapporti con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che saranno intensificati. Insieme alla Comunità del Parco e con la collaborazione di Federparchi e della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile porteremo avanti gli obiettivi che il Parco si è posto da anni, implementando la progettualità nell’ambito della green economy e della tutela dello straordinario patrimonio culturale, minerario ed etno-antropologico che lo caratterizza. Desidero ringraziare Sonia Galletti per aver ricoperto il ruolo di direttore pro tempore nel breve periodo in cui si è svolto il concorso e il Comune di Follonica per aver messo a disposizione del Parco una capacissima funzionaria».

Salvatore Livreri Console porta con sé un patrimonio di competenze costruito in decenni di attività nel campo della tutela ambientale.

«È con grande entusiasmo – dichiara Salvatore Livreri Console – che mi accosto alla direzione del Parco. La costruzione di una struttura tecnico-amministrativa dell’ente è uno dei due obiettivi manageriali che mi pongo, insieme con la realizzazione di percorsi partecipativi che coinvolgano l’intera comunità per progetti e interventi destinati alla sostenibilità economica, culturale e ambientale dei territori del Parco».

Naturalista con specializzazione nel campo delle Scienze geografiche, Livreri Console ha una grande esperienza nella direzione di strutture complesse per la gestione delle procedure amministrative nel campo della conservazione della natura e in particolare nella direzione di aree naturali protette. Nel corso della sua trentennale esperienza lavorativa, infatti, ha diretto sia aree terrestri che marine, occupandosi di tutela geomorfologica ed ecologica, con grande attenzione – anche tramite progettazioni europee – alla valorizzazione al patrimonio etno-antropologico e archeo-industriale, coniugando l’interesse per il passato con l’attenzione al futuro delle giovani generazioni che vivono nelle comunità di riferimento. Si è occupato di rilevamento, raccolta, elaborazione e analisi di dati naturalistici su sistemi informativi geografici e ha una conoscenza approfondita delle attività di pianificazione e programmazione in ambito regionale, nazionale ed europeo e delle relative normative di settore. Una competenza multidisciplinare che – unita alle esperienze formative e professionali – permette la consulenza e la progettazione in tutti i settori di pianificazione territoriale e di ricerca ambientale.