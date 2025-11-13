GROSSETO – Una squadra dei Vigili del fuoco sta verificando da dove arrivi l’odore di gas segnalato da un residente nella zona di via Anco Marzio a Grosseto, di fronte alla scuola elementare, a poca distanza dalla chiesa di San Giuseppe.
A rilevare il persistente odore alcuni cittadini che vivono in zona.
I Vigili stanno verificando, con le apposite strumentazioni, se si tratti effettivamente di gas e, se sì, da dove provenga, ad esempio un’auto a gpl, o qualche tubatura.
L’intervento è ancora in corso.