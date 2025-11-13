La sanità italiana ha una doppia identità. Da una parte ci sono medici e infermieri tra i migliori d’Europa, reparti di eccellenza, risultati clinici di altissimo livello. Dall’altra c’è un sistema di accesso che assomiglia più a una trincea che a un servizio pubblico: liste d’attesa interminabili, burocrazia, telefonate a vuoto, piattaforme che non funzionano, dati che non dialogano.

È questo il vero problema: non la cura, ma arrivare alla cura.

E i numeri non lasciano spazio a interpretazioni.

In Italia meno del 10% delle strutture usa davvero l’intelligenza artificiale.

Il 78% dei medici non ha mai ricevuto formazione sull’AI.

Solo il 5% delle Regioni ha piani concreti per gestire le liste d’attesa con strumenti intelligenti.

La spesa per la sanità digitale è lo 0,9% del totale, mentre l’Europa è al 2,5% e gli USA superano l’8%.

Risultato? L’accesso al sistema è un percorso a ostacoli:

– visite specialistiche oltre i 4 mesi;

– esami diagnostici che arrivano a 12 mesi;

– solo l’8% degli italiani ottiene una prestazione entro i tempi “garantiti”;

– il 76% delle prestazioni urgenti non rispetta i tempi fissati dalla legge;

– 4 milioni di italiani nel 2024 hanno rinunciato a curarsi per attese troppo lunghe.

Eppure, una volta dentro, la qualità non manca. L’Italia resta uno dei Paesi più longevi al mondo e i risultati clinici sono buoni. Il problema è che molte persone ci arrivano troppo tardi: la mortalità evitabile è superiore alla media europea, 155 casi per 100.000 abitanti contro i 136 UE.

Non si muore per carenze cliniche: si muore perché la macchina è lenta.

Sul territorio, la situazione è ancora più evidente. La medicina di base ha un’età media oltre i 57 anni. La digitalizzazione è quasi assente. L’assistenza primaria è debole. Con la conseguenza che i pronto soccorso vengono presi d’assalto anche per problemi risolvibili altrove.

È un sistema clinicamente competente, ma organizzativamente troppo lento, troppo rigido e troppo analogico.

Ed è proprio qui che l’intelligenza artificiale potrebbe fare la differenza. Non per sostituire i medici: per togliere ai medici tutto ciò che non è medicina.

In diversi Paesi europei, l’AI riorganizza le liste d’attesa in base alla gravità clinica, non all’ordine di prenotazione. Questo ha portato, in certi reparti, a ridurre i tempi del 30%. Significa che chi rischia davvero viene visto prima, non chi ha chiamato per primo.

Nel triage, l’AI analizza sintomi, età, parametri e segnala possibili urgenze in pochi secondi. Riduzioni dei tempi fino al 30% sono ormai la norma dove questi sistemi sono standard.

Da noi, tutto parte ancora da un modulo cartaceo.

Nella diagnostica la differenza è ancora più impressionante.

Sistemi adottati in grandi centri internazionali analizzano TAC e risonanze in 30 secondi, aumentando l’accuratezza delle diagnosi del 25% e dimezzando i tempi di referto.

In Paesi asiatici avanzati, l’AI ha migliorato l’individuazione precoce di alcuni tumori del 15%.

Da noi, pochi ospedali utilizzano queste tecnologie e i referti vengono consegnati con settimane di ritardo.

Negli ospedali più innovativi del mondo l’AI confronta dati clinici e linee guida e segnala quando un esame non serve. Risultato: 40% di esami evitati.

Noi continuiamo a sovraccaricare le liste con il “facciamo anche questo”, che dilata i tempi e intasa i reparti.

Sul fronte dei pazienti cronici, i sistemi intelligenti monitorano sintomi, parametri e segnali d’allarme. Quando qualcosa non va, il medico viene avvisato. Questo modello ha ridotto il carico amministrativo del 60% in diversi sistemi sanitari europei e nordamericani.

Da noi il paziente deve telefonare, sperare di parlare con qualcuno, e poi mettersi in attesa per un appuntamento.

Anche le prenotazioni cambiano completamente faccia con l’AI. In alcuni Paesi del Nord Europa gli algoritmi gestiscono automaticamente slot, cancellazioni e incastri, riducendo del 20% i tempi di attesa.

Da noi, il sistema è così manuale da far sembrare rivoluzionario un semplice reminder SMS.

La sintesi è brutale e chiarissima:

l’intelligenza artificiale non sostituisce i medici. Sostituisce la carta.

Sostituisce l’errore umano nelle agende, le priorità sbagliate, i passaggi inutili, la burocrazia che ingoia tempo, risorse e salute.

La sanità italiana ha tutto per funzionare bene: competenze, qualità clinica, dedizione. Ci manca quello che gli altri Paesi hanno già capito: senza tecnologia non si cura un sistema, si sopravvive. E più aspettiamo, più persone continueranno a fare quello che oggi stanno già facendo: perdere mesi preziosi. O rinunciare a curarsi.

La cura non è solo nelle mani dei medici. È anche negli strumenti che mettiamo a disposizione del sistema. Se non modernizziamo quelli, continueremo a stare in coda…

Marketing Antipatico

In questa rubrica parliamo di come l’innovazione può prendere forma in modi inaspettati, scoprendo le storie e le persone che la rendono possibile. Perché innovare non è solo un compito per le grandi multinazionali: è qualcosa che può partire da chiunque, anche dal tuo angolo di mondo. Restate sintonizzati, e chi lo sa? Magari la prossima grande idea potrebbe arrivare proprio da voi. Hai qualche riflessione da condividere? Scrivimi a [email protected]

Marco Gasparri

Marco Gasparri, 49 anni, è il Managing Director di Studio Kalimero. Formatosi nel settore del marketing, dalla fine degli anni Novanta si dedica con successo a costruire percorsi per dare valore alle imprese e può contare su un’esperienza con centinaia di aziende nel pubblico e nel privato. Creativo, poliedrico e razionale, ha collaborato con agenzie nazionali, ha lavorato in Toscana e in Italia e ha dato vita nel 2000 a Studio Kalimero, riuscendo sempre ad anticipare le istanze economiche della società e a creare servizi e prodotti adatti al mercato.

Formatore, spin doctor, consulente politico, marketing strategist, esperto in tecniche di comunicazione, business coach ha firmato numerosissime campagne di successo: Marco Gasparri è tra i professionisti più accreditati nel campo della promozione non solo in Toscana.