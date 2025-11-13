GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 13 novembre 2025
Ariete diretto: oggi le tue parole fanno effetto.
Toro sereno: metti radici con tranquillità.
Gemelli energico: porti leggerezza e curiosità.
Cancro riflessivo: oggi c’è spazio per nuovi pensieri.
Leone brillante: ma oggi ascolti più del solito.
Vergine organizzata: giornata produttiva.
Bilancia sorridente: le tue relazioni fioriscono.
Scorpione deciso: ma con tono garbato.
Sagittario, segno del giorno, sarà esploratore, ottimista, entusiasta: oggi tutto è possibilità.
Consiglio escursione: percorri un tratto della Via Clodia, tra rovine e natura selvaggia, dove puoi respirare libertà in ogni passo.
Capricorno stabile: oggi riesci a mediare con equilibrio.
Acquario visionario: bene nei progetti creativi.
Pesci sensibili: ma oggi con più sicurezza.