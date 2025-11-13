GROSSETO – “In riferimento alla recente questione sollevata sui media locali dal Maremma Social Rugby riguardo l’affidamento dell’impianto sportivo di via Austria, desideriamo ribadire l’assoluta bontà e trasparenza della nostra azione” così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi.

“Tutte le procedure amministrative vengono infatti sempre portate avanti dagli uffici con scrupolo e meticolosità, nei modi e nei tempi imposti dalle norme, così come dimostrabile, punto per punto, con i documenti e i fatti. L’azione del Comune è dunque assolutamente legittima e le dichiarazioni del signor Di Michele non sono rispondenti al vero. Il Comune ha sempre fatto pervenire tutti gli atti richiesti. E agito nel pieno rispetto della procedura amministrativa”.

“L’Ente da noi rappresentato, chiamato in causa direttamente, si riserva di agire nelle sedi opportune, poiché quanto riportato dal signor Di Michele è totalmente destituito di ogni fondatezza e getta discredito al trasparente e corretto lavoro degli uffici”.