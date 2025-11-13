GROSSETO – Il Controllo del Vicinato a Grosseto festeggia quest’anno dieci anni di attività: “Un traguardo importante -dichiara il fondatore Sergio Rubegni, referente dell’associazione Controllo del Vicinato per Grosseto Comune -, che testimonia l’impegno costante dei cittadini nel promuovere una cultura della collaborazione, della prevenzione e della sicurezza partecipata”.

Nato nel 2015 come iniziativa spontanea di residenti desiderosi di contribuire alla tutela del proprio quartiere, il progetto si è progressivamente diffuso in tutta la città e nelle frazione, diventando un punto di riferimento per il dialogo tra i cittadini, le Forze dell’Ordine e le Istituzioni locali.

“Dieci anni fa abbiamo creduto nella forza del vicinato, nella possibilità che l’attenzione reciproca potesse rendere le nostre strade più sicure e solidali – prosegue Rubegni -. Oggi possiamo dire che quel sogno è diventato una realtà concreta. È fondamentale evitare azioni illegali come ronde, pedinamenti o interventi personali, e comunicare esclusivamente tramite i canali ufficiali”.

Il primo gruppo costituito è il Cdv Chiocciolaia-Cernaia-Squadre Basse creato e coordinato da Luigi Ciccone. Quello più numeroso, con circa 400 aderenti, è il Cdv L’Oliveto creato e coordinato dal dottor Paolo Madrucci.

Il Controllo del Vicinato di Grosseto, a cominciare dall’anno 2015 ha raggiunto i seguenti obiettivi:

– Ottenimento del Protocollo d’intesa sul Cdv in ambito comunale siglato tra sindaco e prefetto.

– Firma di una lettera d’intenti tra sindaco di Grosseto e associazione Controllo del Vicinato.

– Firma di un vademecum operativo per i coordinatori tra sindaco di Grosseto e delegato per Grosseto di Acdv.

– Conferimento di delega da parte del sindaco al dottor Amedeo Vasellini per i rapporti con i Gruppi del vicinato.

I gruppi costituiti dall’associazione Controllo del Vicinato dall’anno 2015 a Grosseto Comune sono 26: Alberese, Barbaruta, Braccagni-Montepescali, Casotto dei Pescatori, Chiocciolaie-Cernaia-Squadre Basse, Grosseto Aurelia Antica-Stadio-Gorarella, Grosseto-Barbanella-Verde Maremma, Grosseto Centro Storico, Grosseto Corso Carducci-Piazza Dante, Grosseto L’Oliveto, Grosseto Parco Diversivo, Grosseto Piazza Albegna, Grosseto Piazza Caduti Polizia di Stato, Grosseto Piazza Indipendenza-via Ginori, Grosseto Piazza Rosselli, Grosseto Quattro Poderi, Grosseto via Mazzini-Piazza del Sale, Grosseto via Roma, Grosseto via Zircone, Grosseto vie Saffi – Solferino, Grosseto Zona Artigianale nord, Marina di Grosseto, Principina Mare, Rispescia, Roselle-via Senese, Versegge.

“Creare un Gruppo del vicinato a Grosseto è molto semplice – conclude l’associazione -. Per ricevere informazioni è sufficiente scrivere all’indirizzo email: [email protected] o chiamare il numero 339 7239258.

Oppure consultare il sito web nazionale all’indirizzo: https://www.acdvevents.it/.