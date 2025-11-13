Foto di repertorio

MONTE ARGENTARIO – L’amministrazione comunale è alla ricerca di sponsor per eventi nei settori della cultura, dello spettacolo e del turismo che si svolgeranno sul territorio di Monte Argentario nell’anno 2026.

In particolare con l’avviso pubblicato in questi giorni si vogliono individuare soggetti privati interessati a presentare apposite proposte di sponsorizzazioni finanziarie da destinare alla realizzazione delle seguenti manifestazioni:

– Internazionali d’Italia series – gara ciclistica – Porto Santo Stefano

– Granfondo – gara ciclistica – Porto Santo Stefano

– I pirati di Porto Ercole

– Feste di primavera – Porto Santo Stefano

– Calici d’argento –Porto Santo Stefano

– Feste patronali di Sant’Erasmo – Porto Santo Stefano

– Argentario sailing week – regata velica

– Argentario festival – Porto Santo Stefano e Porto Ercole

– Youth argentario – Porto Santo Stefano

– Pop corn festival del corto – Porto Santo Stefano

– Festival del Caravaggio – porto ercole

– Arte in corso – Porto Santo Stefano

– Festival del jazz – Porto Ercole

– 83° palio marinaro dell’argentario – Porto Santo Stefano

– Toscana enduro series – gara ciclistica – Porto Santo Stefano

– Feste di natale – Porto Santo Stefano e Porto Ercole

“Per ciascuna di queste manifestazione – fa sapere il Comune – è ammessa la possibilità di sponsorizzazione da parte di più soggetti interessati, secondo quattro tipologie. Sponsor base : da mille a 2mila euro (oltre Iva) che prevede l’inserimento del logo aziendale (dimensione standard) su locandine e manifesti, web e cartacei e l’ invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati. Sponsor medium: da 2mila a 5mila euro (oltre IVA): inserimento del logo aziendale (dimensione standard) su locandine e manifesti, web e cartacei, invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati, esposizione del banner promozionale, fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi sponsorizzati. Sponsor premium: da 5mila a 10mila euro (oltre Iva): inserimento del logo aziendale (dimensione large) su locandine e manifesti, web e cartacei, invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi sponsorizzati, esposizione del banner promozionale fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi sponsorizzazione. Main sponsor : oltre 10mila euro (oltre Iva) inserimento del logo aziendale (dimensione large) su locandine e manifesti, web e cartaceo, invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario, esposizione del banner promozionale fornito dallo sponsor presso il palco negli eventi sponsorizzati, possibilità di allestire un gazebo (3 mt x 3 mt) da utilizzare per la promozione della propria azienda per l’intero periodo di svolgimento dell’evento sponsorizzato”.

“I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune le offerte di sponsorizzazione entro il 28 febbraio 2026. Tutti i dettagli sono comunque indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Bandi di gara“.