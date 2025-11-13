Foto di repertorio

ROCCASTRADA – Incontro con Antonella Bundu a Roccatederighi, nel comune di Roccastrada: l’appuntamento con la candidata di Toscana Rossa alle elezioni regionali appena passate è per sabato 15 novembre alle 15:30 nella sala del centro civico.

L’evento, aperto a tutti, è promosso dal circolo delle Colline della Federazione di Rifondazione Comunista di Grosseto: “Questa iniziativa è dovuta al piacere di ascoltare una compagna che, al di là del ruolo avuto nelle scorse regionali, può approfondire alcune tematiche che riguardano la nostra regione, ma non solo, legate al lavoro, alla sanità, ai trasporti, alla legge elettorale”.

“Argomenti che restano quanto mai attuali anche ad urne chiuse – conclude il segretario dal circolo Lamberto Soldatini -. Vi aspettiamo per un pomeriggio di approfondimento politico”.