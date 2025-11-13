ARCIDOSSO – Uno studente di Arcisosso è risultato positivo alla Tubercolosi. Lo rende noto l’Asl Toscana sud est.

«In seguito a segnalazione di un caso di Tubercolosi (Tbc) in uno studente che frequenta l’Istituto di istruzione superiore nel comune di Arcidosso e residente nel Convitto di pertinenza del suddetto Istituto, l’Azienda Usl Toscana sud est, in ottemperanza ai protocolli di sorveglianza e controllo delle malattie infettive, ha avviato le procedure previste per la gestione e la prevenzione della diffusione dell’infezione».

«Dall’inchiesta epidemiologica in corso – spiecifica l’azienda sanitaria -, non emerge un rischio rilevante di trasmissione nell’ambito scolastico: cionondimeno il Dipartimento di Prevenzione di Asl Tse, in coerenza con la normativa vigente e con il suo mandato di tutela della salute pubblica, effettuerà una sorveglianza sui contatti individuati come stretti in un’ottica di massima precauzione. Tale sorveglianza consiste nell’esecuzione del test di Mantoux a tutti i contatti sopra richiamati, tale esame è di semplice esecuzione: consiste nell’inoculare un derivato proteico purificato (Tubercolina) nell’avambraccio e permette di identificare soggetti che sono venuti a contatto con il Bacillo Tubercolare».

«È doveroso precisare – conclude la nota dell’Asl – che l’eventuale esito positivo non è significativo di malattia in atto, ma permette di programmare successivi approfondimenti diagnostici ed, eventuale trattamento farmacologico. Gli effetti collaterali del test sono in generale di nullo/scarsissimo rilievo. Si precisa che tutti i soggetti individuati come contatti stretti saranno contattati dal personale del Dipartimento di Prevenzione».