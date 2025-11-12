GROSSETO – Gabriella Argirò ha conseguito la laurea in Ingegneria civile all’Università di Roma, discutendo la tesi dal titolo “L’emozione attraverso il rigore: il legame profondo tra arte e matematica”.

«A prima vista, questi due mondi possono sembrare lontani – racconta la famiglia -, ma chi conosce Gabriella sa quanto sia riuscita a coniugare il suo profondo amore per la matematica con la grande passione per la danza».

Una passione che l’ha portata, ancora adolescente, a lasciare la sua città natale per intraprendere un percorso professionale nel mondo della danza, fino a collaborare con una compagnia di danza contemporanea a Parigi ed esibirsi sul prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Familiari e amici «sono orgogliosi del traguardo raggiunto e le augurano di proseguire con lo stesso impegno e la determinazione che da sempre la contraddistinguono».