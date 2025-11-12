FOLLONICA – Sono trascorsi 22 anni dalla strage di Nassiriya, in Iraq. Era infatti il 12 novembre 2003 quando un attacco kamikaze in cui vennero utilizzati due veicoli carichi di esplosivo costò la vita a diciannove militari italiani.

Nel giorno della ricorrenza anche Follonica ha commemorato le vittime in piazza Caduti di Nassiriya, con la deposizione di una corona di fiori.

“In occasione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la Pace – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -, ci stringiamo con profonda commozione attorno alla memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per i valori di pace, libertà e giustizia”.

“Il nostro pensiero nel corso della cerimonia è andato in particolare alla strage di Nassiriya del 2003, dove 19 italiani, tra Carabinieri, militari e civili, furono strappati alle loro vite mentre lavoravano per la ricostruzione e la stabilità. Li abbiamo ricordati nella piazza in loro memoria”.

Come si può vedere nelle foto di Giorgio Paggetti, erano presenti i rappresentanti delle Forze dell’ordine, le associazioni, l’Amministrazione e i consiglieri comunali di Follonica.