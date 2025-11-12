Foto di repertorio

BRACCAGNI – È stata firmata nel primo pomeriggio di oggi dal primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna la revoca parziale dell’ordinanza sindacale che aveva portato alla chiusura della scuola primaria e dell’infanzia Concialini di Braccagni.

La scuola era stata chiusa dopo gli allagamenti causati da un guasto all’impianto di riscaldamento. Ora, il rapporto tecnico trasmesso dal settore sviluppo infrastrutturale (servizio manutenzione edifici pubblici) attesta la fruibilità parziale dell’ala sudovest del fabbricato e della palestra in condizioni di sicurezza.

Per questo il Comune ha deciso di prendere nuove decisioni: il servizio mensa è sospeso. L’ingresso al plesso scolastico è permesso fin da domani al personale scolastico, così da assicurare le operazioni di riallestimento dei locali disponibili. Il ritorno degli alunni in classe è previsto invece da venerdì 14 novembre.

L’ordinanza del sindaco “pone l’obbligo, al settore sviluppo infrastrutturale del Comune, di monitorare la porzione di fabbricato ancora interdetta e di comunicare tempestivamente al primo cittadino e ai servizi educativi la data di rimessa in disponibilità della totalità del plesso e l’esito favorevole della verifica tecnica, ai fini della revoca dell’ordinanza. È dato inoltre incarico, al servizio economato e provveditorato, di prestare assistenza all’istituto comprensivo per le attività di riallestimento dei locali. Così come è previsto che i servizi educativi provvedano alla sospensione del servizio di refezione”.