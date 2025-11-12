GROSSETO – Nel mese di novembre, i Carabinieri del comando provinciale di Grosseto hanno effettuato una serie di controlli straordinari del territorio con il supporto di colleghi provenienti dallo squadrone eliportato “Cacciatori di Calabria”.

I militari sono stati ricevuti e salutati dal Prefetto di Grosseto Paola Berardino, che ha rivolto un apprezzamento per la professionalità e l’efficacia del loro contributo, che come in altre precedenti occasioni si è dimostrato determinante per il contrasto al fenomeno dello spaccio ruralizzato.

Obiettivo principale quindi, il contrasto allo spaccio di stupefacenti in aree boschive, ancora molto diffuso nel territorio della provincia a causa della sua naturale conformazione. In due settimane circa di lavoro sono state ripetutamente battute alcune piazze di spaccio, in cui sono presenti bivacchi improvvisati sfruttati poi come polo di attività illegali .

In totale sono quattro i bivacchi individuati e smantellati: all’interno di due di questi sono stati trovati e arrestati due stranieri, che all’atto dell’accesso avevano nella loro disponibilità varie tipologie di droghe e denaro contante. Cocaina, eroina e hashish le droghe sequestrate, rispettivamente 50, 100 e 150 grammi, che dopo le dovute analisi sono state avviate alla distruzione. Circa 2.000 euro invece i contanti sequestrati, risultato di numerose cessioni.

A tal proposito, nel corso delle operazioni sono stati fermati anche diversi assuntori, che alcuni minuti prima avevano acquistato proprio presso le piazze di spaccio monitorate, e che per questo sono stati segnalati alla Prefettura di Grosseto quali assuntori di droghe.

I bivacchi sono stati infine materialmente smantellati e le relative aree pulite, operazione resa possibile anche grazie al contributo delle amministrazioni comunali che offrono la loro disponibilità per ripristinare condizioni di decoro e vivibilità ai boschi della Maremma.

Le attività di pattuglia sono state precedute da ricognizioni effettuate con la partecipazione di assetti della Guardia di finanza, che ha messo a disposizione anche strumentazione tecnica