GROSSETO – Stava facendo pipì vicino casa sua, per strada. Per questo lo ha richiamato al decoro. Ma quello, per tutta risposta, l’ha aggredito prendendolo a pugni in faccia e provocando lesioni che hanno richiesto un intervento maxillofacciale.

I fatti risalgono a ottobre scorso, ma questa mattina la squadra mobile ha dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un uomo per il reato di lesioni personali gravi.

L’ordinanza cautelare costituisce l’epilogo delle indagini condotte dapprima d’iniziativa dalla Squadra mobile e quindi coordinate dalla Procura della Repubblica a seguito dell’intervento, appunto, del primo di ottobre. Gli agenti delle Volanti della Questura erano infatti intervenuti, alle 21.30, al pronto soccorso dove era stata portata la vittima.

L’uomo aveva raccontato quanto accaduto solo poche decine di minuti prima.

Si trovava vicino casa, a Grosseto, e dopo aver richiamato un ragazzo che urinava lungo la strada, aveva subito un’aggressione con pugni in viso; cadendo a terra aveva sbattuto anche la testa e riportato lesioni gravi tali da richiedere l’esecuzione di un intervento chirurgico.

Le attività investigative della Squadra Mobile hanno consentito di risalire ad un uomo, poi arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Grosseto e trasferito in carcere.