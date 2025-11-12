GROSSETO – È Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto, l’ospite di oggi de Il tempo di un caffè con Il Giunco, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti del nostro territorio.

Reduce da un viaggio istituzionale in Spagna, Turbanti è appena rientrato da Salou, località nella zona di Barcellona, dove si è svolto un incontro che potrebbe portare a un futuro gemellaggio con Grosseto. «L’incontro è andato oltre ogni aspettativa – racconta – abbiamo trovato molte similitudini, a partire dal clima e dall’affaccio sul Mediterraneo. Loro contano 30mila abitanti ma raggiungono 8 milioni di presenze turistiche all’anno: un dato che deve essere per noi uno stimolo».

Turbanti sottolinea come le affinità non si limitino al turismo: «Abbiamo riscontrato punti in comune anche nell’agricoltura, nella cultura e nello sport. Salou sarà capitale della cultura catalana nel 2025 e ha una forte capacità di destagionalizzare, con un’accoglienza turistica molto sviluppata».

L’impegno internazionale del Comune di Grosseto non si ferma alla Spagna: dopo la recente visita della delegazione cinese, l’Ufficio per gli affari internazionali sta coltivando contatti anche con Colombia, Germania, Slovacchia, Polonia e Regno Unito. «Sono tante le realtà interessate a collaborare – spiega Turbanti – e insieme al sindaco stiamo valutando come proporre queste opportunità alle imprese e alle associazioni del territorio».

Sul fronte politico, lo sguardo è già rivolto alle amministrative del 2027. Dopo l’adesione a Forza Italia e l’impegno nella recente campagna per le regionali, Turbanti parla del futuro del centrodestra: «Faremo presto degli incontri per individuare il miglior candidato possibile. Ho trovato in Forza Italia una squadra motivata e compatta, pronta a dare il proprio contributo nella scelta».

