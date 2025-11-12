GROSSETO – Si torna a parlare di eolico sul territorio maremmano. Italia Nostra (sezione Maremma Toscana), con il patrocinio della Provincia di Grosseto, organizza una assemblea pubblica per fare il punto sulla proliferazione dei progetti eolici industriali nel territorio provinciale e, più in generale, sulle ricadute che le attuali politiche energetiche stanno avendo sulla Maremma: l’appuntamento è alla sala Pegaso, nel palazzo della Provincia di Grosseto in piazza Dante 35, venerdì 14 novembre alle 17.

“L’incontro – spiega l’associazione – vuole offrire informazioni trasparenti ai cittadini e avviare un confronto costruttivo tra amministratori, tecnici, associazioni e comunità locali, affinché la transizione energetica non si trasformi in una stagione di speculazioni in grado di compromettere paesaggio, biodiversità ed economia locale”.

«Un territorio sotto pressione»

“La Provincia di Grosseto è interessata da 15 progetti eolici industriali, per un totale di oltre 150 aerogeneratori alti fino a 200 metri – spiega Italia Nostra -. Molte delle società proponenti dispongono di capitali sociali minimi e non risultano garantite da fidejussioni adeguate, lasciando irrisolti interrogativi su affidabilità reale, responsabilità future e trasparenza degli investitori. Tali installazioni, se approvate, avrebbero un impatto rilevante su un territorio che ha investito sul modello economico agro-turistico e custodisce una biodiversità unica in Europa, come confermato dal rapporto La Conservazione della Biodiversità nell’Ecoregione Mediterraneo Centrale”.

Relatori e interventi

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia, interverranno tra gli altri:

L’avvocato Michele Greco, esperto in diritto ambientale

Il professor Michele Munafò, Ispra – responsabile del Rapporto annuale sul consumo di suolo

Guido Ceccolini, ornitologo – associazione Cerm

Seguiranno contributi da parte di Italia Nostra, Amici della Terra e Coalizione Tess, che analizzeranno i costi economici, paesaggistici e ambientali della transizione energetica in corso.

Sono stati invitati i sindaci dei comuni interessati, insieme alle principali associazioni agricole del territorio (Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Codisve), per un confronto sugli strumenti scientifici e giuridici utili a valutare i progetti proposti da soggetti privati.

L’assemblea punta a: fornire chiarezza e dati oggettivi sul processo autorizzativo in corso, rafforzare il ruolo delle comunità locali nelle scelte che riguardano il loro territorio, tutelare l’identità agricola, culturale e paesaggistica della Maremma.