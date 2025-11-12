AREZZO – La magia del Natale di Arezzo torna in piazza Grande. Nella meravigliosa cornice del centro storico di Arezzo, nel cuore della Toscana, torna per la decima edizione il Villaggio Tirolese. Da sabato 15 novembre il più grande, unico e originale mercato tirolese italiano tornerà ad accogliere turisti e visitatori da tutta Italia.

L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna Arezzo Città del Natale 2025 ed è realizzata da Confcommercio con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena e Banca Tema, con il patrocinio del Comune di Arezzo e con la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo.

IL MERCATO TIROLESE PIÙ GRANDE D’ITALIA NEL CUORE DELLA TOSCANA. Unico, originale, caratteristico e sempre più magico. L’edizione 2025 sarà ancora più scintillante. Dal 15 novembre al 28 dicembre Arezzo ospiterà il più grande Villaggio Tirolese d’Italia con un programma ricchissimo di eventi e attrazioni. Il mercato natalizio, Le Baite dei sapori per la degustazione di prodotti tipici, il grande spettacolo di luci e colori big lights show con le proiezioni sui palazzi di Piazza Grande, l’artigianato, le idee regalo, la Casa delle castagne e i tour guidati alla scoperta di Arezzo con gli speciali pacchetti “Natale ad Arezzo”. Scopri tutte le date di apertura: https://mercatininatalearezzo.it/villaggio-tirolese/

LE BAITE DEL GUSTO NEL CUORE DI PIAZZA GRANDE. Mangiare in una baita tirolese nella calda atmosfera dei Mercatini di Natale. Si può, dove ? Nel più grande Villaggio Tirolese d’Italia. Ad Arezzo dal 15 novembre al 28 dicembre brezel, raclette, formaggio fuso, polenta e il famoso stinco arrosto. Tornano a grande richiesta le Baite del Gusto Tirolesi, caratteristiche casette di legno attrezzate per la degustazione di prodotti tipici. Per l’edizione 2025 saranno addirittura tre, tutte provenienti dal Tirolo. Nella calda atmosfera di piazza Grande potrai assaggiare le migliori birre del Tirolo e i piatti tipici tirolesi: brezel farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta, canederli e il famoso stinco arrosto. Un mondo di gusti e sapori dal Tirolo che allieterà il soggiorno ai Mercatini di Natale di Arezzo. E poi la Baita della Birra Artigianale e la Casetta delle Castagne. Tante esperienze di gusto in un mercato sempre più ricco. Scopri cosa mangiare nelle Baite del Gusto: https://mercatininatalearezzo.it/gusto/

LA GRANDE NOVITA’ 2025: IL VIDEOMAPPING IN PIAZZA GRANDE

Luci, colori e lo spettacolo unico del Videomapping. Arriva per la decima edizione una grande novità del Natale di Arezzo: piazza Grande mappata con video emozionali sul Natale per un vero e proprio spettacolo da non perdere. Ogni sera, durante l’apertura del Villaggio Tirolese, dalle ore 17 scopri gli show di luci e colori in piazza Grande. Vivrai un’esperienza irripetibile e magica. Un’iniziativa realizzata dalla Fondazione Arezzo Intour con ingresso libero e gratuito. Scopri dove e quando: https://mercatininatalearezzo.it/big-lights-show/

LA CASA DI BABBO NATALE IN FORTEZZA, 10mila metri quadrati di magia!

Non mancheranno le due attrazioni di punta del Natale di Arezzo: la Casa di Babbo Natale, che diventa ancora più grande ed accogliente ed arriva nel punto più alto e panoramico della città: la Fortezza Medicea. Oltre 10.000 metri quadrati di magia e divertimento per un percorso unico tra i rifugi scavati nella roccia dove si potrà incontrare Babbo Natale e i suoi elfi magici. Un’attrazione da non perdere con giochi, laboratori, grandi installazioni, il Planetario, il grande Villaggio Lemax e tante soprese. Acquista subito il ticket per saltare la fila: https://mercatininatalearezzo.it/la-casa-di-babbo-natale-ad-arezzo-acquista-subito-il-biglietto-2025/

LEGO HOUSE IN PIAZZA GRANDE

Novità anche per la Brick House, la casa Lego di Natale che torna con le sue splendide opere d’arte. E torna in un meraviglioso contesto: il Palazzo di Fraternita in piazza Grande. Accanto ai Mercatini di Natale sorgerà la Casa dei mattoncini più famosi del mondo. Oltre 40 opere d’arte in stile, grandi installazioni, mosaici e moc interamente realizzate con i Lego. Scopri tutte le date e gli orari di apertura: https://mercatininatalearezzo.it/lego-village/

CHRISTMAS BALLOONS 2025. Domenica 23 novembre dalle ore 17 torna l’evento più magico di Arezzo Città del Natale 2025. In piazza Sant’Agostino l’accensione collettiva di oltre duemila palloncini luminosi. Uno spettacolo unico ad ingresso gratuito. Tutti coloro che parteciperanno potranno godere di musica, spettacoli ed intrattenimento e riceveranno un pallone luminoso natalizio in omaggio. Prenota subito il Tuo palloncino luminoso, clicca qui: https://mercatininatalearezzo.it/arriva-il-christmas-balloons-2025-ad-arezzo-citta-del-natale/

TOUR AREZZO CITTA’ DEL NATALE: A SPASSO CON LA GUIDA!

Torna anche per l’edizione 2025 lo speciale pacchetto Arezzo e la magia del Natale, un tour guidato spettacolare insieme ad una guida abilitata. Potrai scoprire le bellezze di Arezzo e raggiungere il Villaggio Tirolese ammirando i luoghi simbolici della città. Crea la tua visita personalizzata, partecipa ogni sabato e domenica al tour guidato in partenza dalle ore 15 dal Duomo di Arezzo. Prenota subito il tour chiamando le nostre guide turistiche (Rita Di Felice 3315025517 e Laura Bonechi 3382419829).

LE DATE E GLI ORARI

Il Villaggio Tirolese è aperto dal 15 novembre al 28 dicembre 2025. Non sarà attivo tutti i giorni, ma dal giovedì alla domenica fino al 18 dicembre e poi tutti i giorni fino a domenica 29 dicembre 2024.

Informazioni e contatti: [email protected] – www.mercatininatalearezzo.it

VILLAGGIO TIROLESE 2025

15 novembre / 28 dicembre 2025

Sabato 15 novembre, dalle 10 alle 21

Domenica 16 novembre, dalle 10 alle 21

Giovedì 20 novembre, dalle 10 alle 21

Venerdì 21 novembre, dalle 10 alle 21

Sabato 22 novembre, dalle 10 alle 21

Domenica 23 novembre, dalle 10 alle 21

Giovedì 27 novembre, dalle 10 alle 21

Venerdì 28 novembre, dalle 10 alle 21

Sabato 29 novembre, dalle 10 alle 21

Domenica 30 novembre, dalle 10 alle 21

Giovedì 4 dicembre, dalle 10 alle 21

Venerdì 5 dicembre, dalle 10 alle 21

Sabato 6 dicembre, dalle 10 alle 21

Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 21

Lunedì 8 dicembre, dalle 10 alle 21

Giovedì 11 dicembre, dalle 10 alle 21

Venerdì 12 dicembre, dalle 10 alle 21

Sabato 13 dicembre, dalle 10 alle 21

Domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 21

Giovedì 18 dicembre, dalle 10 alle 21

Venerdì 19 dicembre, dalle 10 alle 21

Sabato 20 dicembre, dalle 10 alle 21

Domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 21

Lunedì 22 dicembre, dalle 10 alle 21

Martedì 23 dicembre, dalle 10 alle 21

Mercoledì 24 dicembre, dalle 10 alle 18

Giovedì 25 dicembre, dalle 11 alle 21

Venerdì 26 dicembre, dalle 10 alle 21

Sabato 27 dicembre, dalle 10 alle 21

Domenica 28 dicembre, dalle 10 alle 20

LEGO HOUSE 2025

15 novembre 2025 / 6 gennaio 2025

Sabato 15 novembre, dalle 10 alle 18

Domenica 16 novembre, dalle 10 alle 18

Giovedì 20 novembre, dalle 14 alle 18

Venerdì 21 novembre, dalle 11 alle 18

Sabato 22 novembre, dalle 10 alle 18

Domenica 23 novembre, dalle 10 alle 18

Giovedì 27 novembre, dalle 14 alle 18

Venerdì 28 novembre, dalle 11 alle 18

Sabato 29 novembre, dalle 10 alle 18

Domenica 30 novembre, dalle 10 alle 18

Giovedì 4 dicembre, dalle 14 alle 18

Venerdì 5 dicembre, dalle 11 alle 18

Sabato 6 dicembre, dalle 10 alle 18

Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 18

Lunedì 8 dicembre, dalle 10 alle 18

Giovedì 11 dicembre, dalle 14 alle 18

Venerdì 12 dicembre, dalle 11 alle 18

Sabato 13 dicembre, dalle 10 alle 18

Domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 18

Giovedì 18 dicembre, dalle 14 alle 18

Venerdì 19 dicembre, dalle 11 alle 18

Sabato 20 dicembre, dalle 10 alle 18

Domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 18

Lunedì 22 dicembre, dalle 13 alle 18

Martedì 23 dicembre, dalle 13 alle 18

Mercoledì 24 dicembre, dalle 10 alle 17

Giovedì 25 dicembre, dalle 14 alle 18

Venerdì 26 dicembre, dalle 10 alle 18

Sabato 27 dicembre, dalle 10 alle 18

Domenica 28 dicembre, dalle 10 alle 18

Lunedì 29 dicembre, dalle 13 alle 18

Martedì 30 dicembre, dalle 13 alle 18

Mercoledì 31 dicembre, dalle 10 alle 17

Giovedì 1 gennaio, dalle 11 alle 18

Venerdì 2 gennaio, dalle 11 alle 18

Sabato 3 gennaio, dalle 10 alle 18

Domenica 4 gennaio, dalle 10 alle 18

Lunedì 5 gennaio, dalle 11 alle 18

Martedì 6 gennaio, dalle 10 alle 17

FORTEZZA DEL NATALE 2025/2026

15 novembre 2025 / 6 gennaio 2025