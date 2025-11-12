GAVORRANO – «Ho letto attentamente il comunicato stampa del consigliere Signori: una presa di posizione sulla situazione del territorio di Gavorrano dal punto di vista della legalità, che contiene affermazioni su fatti e vicende che nel tempo sono accadute, facendo un “pastone” e mettendo insieme cose diversissime tra loro con l’unico scopo di attaccare l’amministrazione comunale di Gavorrano».

A dirlo è l’assessore alla legalità di Gavorrano, Massimo Borghi.

«In che modo? – si chiede Borghi -. Scaricando sul sottoscritto assessore alla legalità la responsabilità del verificarsi di fenomeni criminali sul nostro territorio – come in altri limitrofi – cercando, con un po’ di demagogia di bassa qualità, di rappresentare la comunità gavorranese come una comunità impaurita e smarrita. Soprattutto il consigliere Signori – che siede in Consiglio comunale ormai da circa otto anni – dimostra di non avere ancora ben chiara la linea di demarcazione tra i ruoli di chi amministra ed i compiti che spettano a ciascuno di noi».

«L’assessorato alla legalità – che Gavorrano non aveva mai avuto – una scelta che abbiamo presentato ai cittadini in campagna elettorale e che il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, ha voluto affidarmi – ha il compito di organizzare sul piano culturale e politico un lavoro mirato alla crescita nella comunità del concetto di legalità: un lavoro che stiamo portando avanti anche attraverso il coinvolgimento di numerose personalità, del mondo della scuola e attraverso l’organizzazione di appuntamenti nei quali affrontiamo tematiche importanti delle quali a Gavorrano non si parlava da decenni. Abbiamo costruito l’Osservatorio comunale sulla criminalità organizzata che nei prossimi mesi si allargherà ad altri comuni del territorio. Abbiamo parlato delle mafie e del contrasto culturale e politico alle stesse».

«Siamo stati l’unico comune della provincia di Grosseto – continua Borghi – ad organizzare un convegno sul caporalato, al quale erano presenti tutti i soggetti che si contrappongono a questo terribile fenomeno che coinvolge tanta parte del territorio della Regione Toscana. Abbiamo costruito iniziative sull’azzardo con i giovanissimi nella piazza centrale del nostro capoluogo. Abbiamo visto finanziare dalla Regione Toscana, per 60.000 euro, un progetto sulla legalità da noi pensato e che coinvolgerà i cittadini e le scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Gavorrano, Roccastrada, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo».

Abbiamo appena terminato una mostra pittorica realizzata a Suvignano “Colorando il Buio”, pittori contro le mafie, che ha avuto un buon successo e ha visto, tra le altre, la partecipazione di tutte le classi del nostro istituto comprensivo».

«Abbiamo incontrato la popolazione con Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia. Abbiamo organizzato, grazie all’aiuto della stazione dei Carabinieri di Gavorrano, un ciclo di conferenze sulle truffe agli anziani. Nei prossimi mesi continueremo sviluppando iniziative di sensibilizzazione su temi legati alla legalità».

«Signori nel suo articolo dimostra altresì di avere una memoria fallace – ad arte – in quanto parla di episodi avvenuti molto tempo prima dell’insediamento dell’assessorato alla Legalità, come la sparatoria del 29 ottobre 2022 davanti ad un bar della frazione di Bagno di Gavorrano, oppure lo spaccio di droghe nei boschi della Maremma (in atto da almeno un decennio e gestito dalla grande criminalità organizzata che recluta dei “poveri disgraziati” per il lavoro sporco, zone di spaccio che sono monitorate dalle forze dell’ordine che periodicamente smantellano veri e propri accampamenti, i quali si ricostituiscono nel breve periodo in zone diverse dei territori boscosi). L’unico fatto criminoso accaduto di recente è l’incendio di due auto private in Via XX Settembre a Bagno di Gavorrano, episodio molto preoccupante per le modalità con cui è stato perpetrato, sul quale c’è una indagine in corso da parte delle forze dell’ordine e della quale – correttamente – non trapelano informazioni».

«Io per primo – conclude l’assessore – ritengo che le forze dell’ordine stiano facendo un ottimo lavoro, nonostante una penuria di uomini che è palese. In decenni di antimafia sociale ho imparato a stare sempre dalla parte delle forze dell’ordine e ad aiutarle nell’unico modo che conosco, cioè provando a far crescere nelle comunità il concetto di legalità, naturalmente sul piano culturale perché questo è il ruolo che mi è stato affidato ed al quale intendo assolvere con dedizione ed onore».