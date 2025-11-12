CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Recuperi e impegni continui per le giovanili dell’Hc Castiglione. L’Under 23 al Casa Mora ha battuto per 3-1 l’Spv Viareggio, infilando la seconda vittoria in un match combattuto, con l’equilibrio che ha regnato a lungo. Il match si sblocca sul finale del primo tempo con il capitano dei biancocelesti Filippo Montauti che dopo aver ripreso un rigore parato da Mesmer, in diagonale infila l’1-0. Nella ripresa il pareggio di Cardelli, poi ancora Montauti in inferiorità numerica del Castiglione, e Santoni al termine di un contropiede velocissimo, fissano il punteggio sul 3-1.

U23 Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 3-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Brando Santoni, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Federico Paghi.

SPV VIAREGGIO: Samuel Mesmer, (Tommaso Alberto Bardi); Cristian Tomei, Lorenzo Toti, Jonas Cinquini, Leo Boecker, Mattia Bicicchi, Oscar Alberto Mora Pacheco, Filippo Cardelli, Mattia Menegatti. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (1-0) 24’33 F.Montauti (C); st 10’55 Cardelli (V), 17’35 F.Montauti (C), 20’15 Santoni (C).

Under 23 zona 4 – 2a giornata 7/10 novembre

Pumas Viareggio B-Pumas Viareggio A Rinv.

Cgc Viareggio-Sarzana 0-10

Blue Factor Cas..Spv Viareggio 3-1

Versilia H.Forte-Follonica 20/11

La classifica

Castiglione (2) 6 punti; Pumas Viareggio A (1), Versilia H. Forte (1), Sarzana (2), Follonica (1) 3; Spv Viareggio (2), Pumas Viareggio B (1), Cgc Viareggio (2) 0

Under 23 zona 4 – 3a giornata 14 novembre

Cgc Viareggio-Follonica

Sarzana-Blue Factor Cast.

Versilia H.Forte-Pumas Viareggio A

Pumas Viareggio B-Spv Viareggio

Solo nel finale la Blue Factor Under 19 cede al Cgc Viareggio nella seconda giornata del campionato. Dopo tre minuti bianconeri in vantaggio, ma Agresti in giornata di grazia riacciuffa i versiliesi. Quasi allo scadere di frazione Antonini riporta avanti il Cgc e squadre al riposo. Bella ripresa ancora pari di Agresti e poi nuovo botta e risposta di Antonini e ancora Agresti. La nuova rete di Antonini spacca la partita, con il castiglione che tenta di tutto prima del gol di Larini che chiude i conti sul 5-3.

U19, Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-3

CGC VIAREGGIO: Filippo Poletti, Sebastian Rosi; Gregorio Antonini, Daniel Pelliccia, Thomas Puccinelli, Morgan Cozzani, Lorenzo Larini, Kevin Farina, Diego Gonzo. All. Niccolò Puccinelli.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Lorenzo Rosadini, Federico Asta, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Michele Nerozzi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-1) 2’59 Larini (V), 21’14 Agresti (C), 23’14 Antonini (V); st 3’58 Agresti (C), 10’58 Antonini (V), 13’18 Agresti (C), 15’24 Antonini (V), 23’25 Larini (V).

Under 19 zona 4 – 2a giornata 7/10 novembre

Spv Viareggio-Pumas Viareggio 1-2

Follonica-Forte dei Marmi 1-6

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 5-3

La classifica

Forte dei Marmi, Pumas Viareggio 6 punti; Cgc Viareggio, Castiglione 3; Spv Viareggio, Follonica 0

Under 19 zona 4 – 3a giornata 21 novembre

Versilia HForte-PumasViareggio

Follonica-Cgc Viareggio

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio