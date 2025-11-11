GROSSETO – La delegazione dell’ufficio Relazioni internazionali guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha incontrato i vertici amministrativi della cittadina di Salou, in Spagna.

Particolarmente proficuo il dialogo avviato con il sindaco della città catalana, Pere Granados Carrillo. “Abbiamo parlato – sottolinea il sindaco Vivarelli Colonna – di turismo, cultura, enogastronomia e agricoltura. Tutti settori che ci vedono vicini a Salou e pronti ad avviare percorsi di collaborazione e stretta sinergia. Le politiche amministrative, anche quelle locali, sono ormai sempre più da intendersi in un’ottica globale, con un’apertura delle peculiarità territoriali al mondo intero”.

“Questo è uno degli obiettivi dell’ufficio Relazioni internazionali che tanto sta facendo per promuovere il capoluogo della Maremma in giro per l’Europa e il resto del mondo. Con il sindaco Pere Granados Carrillo ci siamo dati appuntamento a breve, così da predisporre tutta una serie di attività in tandem tra la nostra Amministrazione e quella spagnola. Grosseto – conclude Vivarelli Colonna – possiede enormi potenzialità: l’interconnessione costante a livello internazionale può sicuramente aiutare lo sviluppo e la crescita dell’intero territorio”. La delegazione comunale ripartirà questo pomeriggio per l’Italia”.