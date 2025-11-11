BAGNO DI GAVORRANO – La società Us Follonica Gavorrano comunica che sono in vendita i biglietti per la dodicesima giornata di campionato di Serie D girone E tra la formazione biancorossoblù e il Grosseto, in programma domenica 16 novembre alle 14,30 allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini di Bagno di Gavorrano.

I biglietti sono disponibili in prevendita fino a sabato 15 novembre alle 19:00, al costo unico di 10 euro, on line sul circuito Ciaotickets.

Il giorno della partita, domenica 16 novembre, sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio, al costo di 15 euro per il biglietto intero. I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù.