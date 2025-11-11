PORTO SANTO STEFANO – Durante questo Anno santo, che sta per giungere al termine, e che ha come tema centrale la speranza, le Misericordie d’Italia hanno fatto squadra, riflettendo sui valori che ispirano la propria azione in favore di coloro che soffrono, che sono malati e che versano in una condizione di precarietà fisica e mentale.

Ed è proprio in quest’ottica che il 15 gennaio del corrente anno, il defunto pontefice Francesco ha benedetto la Croce giubilare, che ha così iniziato il suo lungo cammino nelle sedi sparse in tutta la penisola italiana; coinvolgendo centinaia di migliaia di volontari e centinaia di migliaia di comunità, che si sono ritrovate attorno alla croce, simbolo dell’amore di Dio nei confronti degli uomini.

Mercoledì 12 novembre la croce giubilare sarà la mattina ad Isola del Giglio e il pomeriggio a Porto santo Stefano. Arriverà in piazzale Candi alle 14.30 e sarà accolta dai volontari della Misericordia. Alle 15 al forte Pozzarello preghiera per la pace, alle 16 arrivo alla chiesa dell’Immacolata con la recita del rosario e la lettura di alcuni brani di Papa Leone in vista della giornata mondiale dei poveri di domenica 16 novembre, e alle 17 la messa.

Il giorno successivo invece verrà trasferita ad Albinia.