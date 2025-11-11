AMIATA – L’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è pienamente operativa con la nomina dei responsabili di tutte le aree e servizi. Si conclude così la fase di riorganizzazione annunciata nei mesi scorsi dal presidente Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora, che aveva illustrato la volontà di dotare l’ente di una struttura più efficiente, vicina ai cittadini e capace di supportare in modo più efficace i Comuni associati.

“Con la nomina dei nuovi responsabili si completa un percorso importante – dichiara il presidente Balocchi – che rende pienamente funzionante la nuova organizzazione dell’Unione. Si tratta di una riforma necessaria per rendere più chiari i ruoli, più rapide le risposte e più efficace l’azione amministrativa. Ringrazio tutti i sindaci amiatini per la fiducia e il supporto dimostrato in questa fase complessa: ciascuno di loro ha una delega su un settore dell’Unione, e questo consentirà un lavoro realmente collegiale e condiviso. Serve ora che la struttura creda e collabori con convinzione a questo nuovo corso, che ha un obiettivo semplice e ambizioso: migliorare i servizi e la vicinanza ai cittadini e ai territori”.

Dopo molti anni, l’Unione torna ad avere un segretario generale, Rosella Pacchiarotti, anche segretario dei comuni di Castell’Azzara e Pitigliano.

La nuova organizzazione dell’Unione è articolata in cinque settori, ciascuno con un suo responsabile:

Servizi amministrativi

Si occupa di Suap, Istruzione, Giudice di Pace e Ufficio di Prossimità, Statistica, Progetti Aree Interne, Segreteria Generale. Responsabile: Alberto Balocchi (che assume anche il ruolo di coordinatore dei Responsabili dei servizi).

Servizio finanziario e personale

Comprende ragioneria, economato e gestione del personale. Responsabile: Silvia Forti.

Servizi tecnici

Si occupa di lavori pubblici, edilizia scolastica, centrale unica di committenza, vincoli idrogeologico, forestale e paesaggistico, Via e Vas. Responsabile: Simone Pelini Pennatini.

Servizio edilizia e urbanistica

Comprende urbanistica, Piano Strutturale Intercomunale ed edilizia privata. Responsabile: Elisabetta Berti.

Servizi forestazione e protezione civile

Gestisce lavori forestali, forestazione, riserve, Parco Faunistico, protezione civile e antincendi boschivi. Responsabile: Francesco Perugini.

La nuova struttura consentirà all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana di rafforzare la propria capacità di azione su tutto il territorio, ponendo le basi per una gestione più coordinata ed efficiente dei servizi sovracomunali e per una programmazione territoriale più integrata.

“L’obiettivo – conclude Balocchi – è costruire un’Unione forte e moderna, in grado di affrontare le sfide dello sviluppo locale, dell’ambiente e dei servizi a cittadini e imprese, mantenendo salda la nostra identità di montagna e la coesione tra i Comuni.”