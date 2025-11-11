Cosa pensate di fare in una giornata di festa piovosa o fredda? Magari siete con i vostri bambini che stanno facendo qualche bizza perché si stanno annoiando e allora ecco la soluzione per voi: preparare insieme a loro qualche dolcetto, ma anche a tutti coloro che vogliono portare un bel dono ad una cena fatto con le vostre mani.

Ho pensato a qualche dolcetto che spesso faccio anche io a casa, che possiamo mettere nella lista dei dolci a basso contenuto di zuccheri così che anche chi è a dieta magari se deve fare uno stappo abbia meno sensi di colpa, e ricordatevi che sono anche veg.

CROSTATA VEG

360 gr di farina tipo

100gr di latte veg

80 gr zucchero di canna

10 gr di lievito per dolci

100 gr di olio di semi di girasole bio

Un pizzico di sale

Come prima cosa dovete accendere il forno a 180 gradi e mentre lo facciamo riscaldare, in una ciotola mettiamo le polveri e mescoliamole bene; poi aggiungiamo prima il latte mescolando e subito dopo l’olio a filo mescolando ancora finché l’impasto non raggiunge una consistenza che ci permette di impastare a mano. Dopo averla fatta riposare una mezz’ora si procede a stenderla con il mattarello per un’altezza di circa 1 centimetro e posizionarla in una teglia di circa 22 centimetri già oliata e infarinata, io poi faccio qualche buchetto con la forchetta qua e là. Poi si procede a stendere della marmellata a vostra scelta: io scelgo per me quella di mirtilli o fragole che sono le mie preferite. Dovete poi apporre sopra le striscette di pasta frolla e finalmente si mette in forno a 180 gradi per 40 minuti.

L’altra ricetta che vorrei darvi e quella della sacher torta che faccio spesso perché è un dolce che mio marito adora e ve la darò con un’alternativa davvero molto molto golosa… veg.

TORTA SACHER VEG

320 gr farina 0

50 gr cacao amaro

12 g lievito per dolci

400 g di latte veg

60 gr di olio di semi di girasole

Un pizzico di sale

250 gr -300 di marmellata di albicocche

Per la copertura esterna

180 gr di cioccolato fondente e 120 gr di panna vegetale per la copertura esterna

Mescoliamo bene farina, cacao, zucchero, lievito e sale e poi aggiungiamo il latte mescolando bene e subito dopo l’olio; quando avete ben girato il composto potete metterlo nella teglia oliata e mettere nel forno per 40 minuti a 170 gradi. Appena cotta lasciatela fuori a raffreddare bene. Appena raffreddata dovete tagliarla a metà per farcirla con la marmellata di albicocche e dopo averla ricoperta dovete preparare la ganache per l’esterno; quindi, andate a sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente con la panna vegetale quando avrete ottenuto un composto ben omogeneo potete versarlo sopra alla torta magari dopo averla disposta sopra ad una gratella per far colare il cioccolato in eccesso. Lasciate raffreddare prima di servire almeno qualche ora di cui almeno una in frigo.

Spero tanto che riuscirete a provarle perché sono davvero molto buone e come vi dicevo anche chi fa dieta o deve tenere sotto controllo grassi e glicemia possono entrambe le ricette essere adatte, fatemi sapere se vi sono piaciute.

Un bacino mentucce e rosmarini

Che dite? Vi sono piaciute? Le proverete?

