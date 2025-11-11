GROSSETO – Traffico fermo su viale Uranio, a Grosseto, nella zona di Verde Maremma dove un’auto si è ribaltata su un fianco intrappolando il conducente all’interno della vettura.

L’incidente è avvenuto pochi minuti fa.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due mezzi si sono scontrati in prossimità della rotatoria tra via Uranio all’incrocio con via Cavalcanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare il conducente dell’auto ribaltata, tagliando il parabrezza. L’uomo è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto stanno intervenendo anche gli agenti della Polizia Municipale, i carabinieri e le ambulanze della Croce rossa e della Misericordia.

Il traffico è completamente bloccato, si raccomando la massima attenzione e di evitare possibilmente la zona.

