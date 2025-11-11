MANCIANO – Bel gettone di presenza per la Happy Time ASD di Manciano in Ungheria al Campionato europeo di Fit Kid e Acro Free Dance, una delle manifestazioni più prestigiose a livello continentale per queste discipline che uniscono forza, eleganza e spettacolarità. A rappresentare l’Italia, tra le società partecipanti, c’era appunto la società mancianese, che ha preso parte alla competizione con sedici atleti di età compresa tra i nove e i diciannove anni, accompagnati dalle loro istruttrici e sostenuti da un tifo caloroso e appassionato.

Gli atleti della società mancianese si sono distinti per determinazione, talento e spirito di squadra, conquistando risultati di grande prestigio sia nelle prove individuali che in quelle di gruppo. Le coreografie presentate hanno saputo coniugare tecnica acrobatica e interpretazione artistica, riscuotendo consensi e applausi da parte della giuria internazionale e del pubblico presente.

Nel Fit Kid livello A, Robert Atodiresei ha conquistato la medaglia d’argento, mentre Rebecca Conti ha ottenuto un quarto posto. Nel Fit Kid livello B, il trio formato da Bisconti, Mori e Crisanti ha raggiunto il quarto posto, confermando la solidità e l’eleganza delle loro esibizioni. Nella disciplina Acro Dance, il gruppo composto da Audino, Stefanelli, Conti, Chitescu, Mori, Crisanti, Simonini, Bisconti e Pratesi ha conquistato la medaglia di bronzo, regalando emozioni intense grazie a una performance coinvolgente e di alto livello tecnico.

Nella categoria Free Dance, il trio formato da Baleca, Ricci Masè e Goretti ha vinto la medaglia d’oro, mentre il trio Sonnini, Palombi e Castri ha ottenuto l’argento, così come il gruppo composto da Cadtri, Palombi, Sonnini, Goretti, Ricci Masè e Baleca. Da segnalare anche il quinto posto di Sonnini e il sesto posto di Ricci Masè, che hanno confermato l’eccellente preparazione e il valore degli atleti mancianesi.

A guidare i ragazzi in questa importante esperienza sono stati i tecnici Edi Teti, Rossella Rosati, Giada Galli e Matilde De Angelis, che con professionalità e dedizione hanno accompagnato la squadra in ogni fase della competizione.

Oltre ai successi sportivi, la trasferta in Ungheria ha rappresentato per la Happy Time ASD un’importante occasione di crescita e confronto con atleti provenienti da tutta Europa, consolidando lo spirito di squadra e la passione che da sempre contraddistingue la società.

Il presidente e lo staff tecnico si sono dichiarati orgogliosi dei risultati raggiunti, sottolineando come impegno, costanza e passione abbiano permesso di portare in alto i colori della Happy Time, il nome di Manciano e dell’Italia in un contesto di altissimo livello.

L’Amministrazione comunale di Manciano esprime grande soddisfazione e orgoglio per i risultati ottenuti, ringraziando atleti, tecnici e famiglie per l’impegno e la dedizione dimostrati. Un successo che non è solo sportivo, ma anche umano e comunitario, e che testimonia come lo sport possa essere veicolo di valori positivi, crescita personale e coesione sociale.