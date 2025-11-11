GROSSETO – Sono Davide Catalano del Team Marathon Bike e Marcella Municchi dell’Atletica Costa d’Argento i vincitori dell’Urban Trail Aurelia Antica, tappa numero 15 del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. L’aspetto sportivo, però, passa decisamente in secondo piano rispetto alla splendida mattinata allestita dall’associazione Skeep, che ha animato il centro commerciale con un evento davvero speciale, impreziosito dai 140 podisti che hanno preso parte alla corsa competitiva di sette chilometri.

“Una bellissima giornata di festa – conferma Cristiana Artuso, presidente di Skeep – davvero una partecipazione importante, non ho mai visto così tanti podisti in gara, con moltissimi ragazzi. E poi le autorità, quindi veramente è stato tutto perfetto”. Al via, infatti, l’assessore allo sport del Comune di Grosseto, onorevole Fabrizio Rossi, il delegato provinciale del Coni, Aldo Peronaci, e il presidente Uisp, Massimo Ghizzani. “Quella con la Uisp è una collaborazione ormai storica – ricorda Artuso – il comitato ci è sempre stato vicino ed è stato un crescendo di iniziative”.

“È bello essere partecipi di una giornata come questa – osserva Ghizzani – con Skeep abbiamo un rapporto speciale e una sinergia che riguarda tante attività diverse. Per noi la solidarietà è una mission e siamo felici di poter aiutare un’onlus così importante per il territorio”.

Ottimo anche il rapporto con il Coni: “In particolare con Aldo Peronaci, che conosco da tanto tempo – ricorda Ghizzani – Uisp è sport per tutti e ovviamente siamo contenti di poter collaborare con qualsiasi realtà del territorio, a cominciare dal Coni”.

“Una grande giornata di sport, di solidarietà, di inclusione, di voglia di stare insieme – conferma Peronaci – che è tutto ciò che di positivo il mondo dello sport può dare. Quindi grazie a Skeep e al lavoro che i volontari e i dirigenti fanno tutti i giorni e che trovano coronamento in eventi come questo”. Il tutto anche grazie alla collaborazione tra le istituzioni sportive del territorio. “Io ho l’onore di essere delegato di Grosseto da relativamente poco tempo – ricorda l’avvocato – ma posso testimoniare che anche in passato c’è stata una grande sinergia tra Coni, Uisp e associazioni. Non ci sono, cosa che è veramente rara, né invidie né prevaricazioni da parte di nessuno. Remiamo tutti nella stessa direzione e devo dire grazie anche alla politica locale”.

Tornando alla corsa, Catalano ha preceduto di una manciata di secondi Filippo Bonucci (Atletica Costa d’Argento), seguito da Pietro Colombo (Atletica Costa d’Argento). Nei dieci anche Matteo Mugnaioli (The Lab), Gabriele Fensi (Sempre di Corsa), Giacomo Casini (Sbr3), Cristian Fois (Atletica Costa d’Argento), Edoardo Tonani (Ymca Grosseto), Tiziano Lori (IV Stormo) e Gabriele Figara (Atletica Costa d’Argento). Tra le donne, settimo successo consecutivo per l’imprendibile Municchi, che precede Katerina Stankiewicz (Team Marathon Bike) e Luljeta Zefi (Uisp Abbadia San Salvatore).