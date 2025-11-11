GROSSETO – Il pittore toscano Claudio Cionini inaugura una nuova mostra negli Stati Uniti, dal titolo “Edge & Ether”, ospitata dalla Principle Gallery nell’area metropolitana di Washington D.C.

Un traguardo significativo per l’artista nato a Piombino, che vive e lavora in Toscana (suo uno dei tre quadri alla Fonderia 1, donati alla città di Follonica), e che con questa esposizione consolida la sua presenza sulla scena artistica internazionale.

La ricerca pittorica di Cionini è da sempre caratterizzata da un uso materico e rigoroso del colore, con cui costruisce e definisce lo spazio urbano e architettonico. “Edge & Ether” rappresenta l’evoluzione di questo percorso: un dialogo tra struttura e luce, tra la solidità della forma e la leggerezza della visione.

“Esporre negli Stati Uniti significa molto per me – racconta Claudio Cionini –. È un dialogo diretto con i luoghi che da anni ispirano la mia pittura. Sono affascinato dalle architetture americane, dai loro contrasti, dall’energia delle città e dal modo in cui la luce si riflette su metallo, vetro e cemento”

Con questa mostra, Claudio Cionini conferma la maturità di un linguaggio pittorico capace di unire rigore tecnico e ricerca espressiva, portando nel mondo una sensibilità radicata nella Toscana e nel suo modo di guardare la realtà.