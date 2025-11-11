ISOLA DEL GIGLIO – Ha tentato di uscire dal golfo del Campese ma il vento l’ha buttato sugli scogli. Incidente a Isola del Giglio dove qualche giorno fa una barca è colata a picco.

Il titolare della barca un 60enne italiano, stava facendo un tour con la propria imbarcazione quando, qualche giorno fa, avrebbe perso un’elica all’altezza di Giannutri.

L’uomo era comunque riuscito a portare il natante nel golfo del Campese, dove è rimasto per alcuni giorni.

Quando si è alzato un vento di ponente l’uomo ha provato ad uscire dal golfo issando le vele. Il vento però l’ha mandato a sbattere contro gli scogli distruggendo la barca che è affondata.

Il relitto è rimasto in mare per tre-quattro giorni poi stamani in collaborazione con la Capitaneria di porto il sindaco, Armando Schiaffino, ha firmato l’ordinanza per strascinarla a riva da dove sarà rimossa in sicurezza. Trainarla sino al Porto in quelle condizioni, infatti, sarebbe stato troppo pericoloso.

Sul posto è intervenuta anche la Guardia costiera.

Le foto sono state concesse da Sergio Giorgi.