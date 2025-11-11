GROSSETO – L’estate di San Martino dura tre giorni e un pezzettino. Così un vecchio adagio popolare racconta quello che, tradizionalmente succede in questi giorni attorno alla festività di San Martino, che poi sarebbe oggi, 11 novembre.

Un proverbio che nasce dalle condizioni meteo di questo periodo dell’anno, su cui è stata “innestata” una leggenda attorno alla figura di san Martino di Tours. Un proverbio particolarmente conosciuto in ambiente rurale.

LA LEGGENDA

La leggenda narra che, Martino si trovasse in Gallia, nel bel mezzo di una bufera, quando incontrò un mendicante, al freddo senza protezione. Gli offrì metà del suo mantello. Dopo poco la pioggia si fermò e uscì il sole che scaldò la temperatura. Un fenomeno che, in ricordo di quel gesto, si ripete, da allora, ogni anno.

LA SCIENZA

In realtà c’è una spiegazione meteorologica a questo fenomeno che porta, in questi giorni, ad un rialzo delle temperature in questo inizio autunno, ossia un’espansione dell’anticiclone dalla Spagna verso il Mediterraneo, con conseguente alta pressione e temperature elevate che farebbero pensare ad una sorta di ritorno dell’estate e del caldo.