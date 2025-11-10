GROSSETO – Inzio di campionato in grande per le squadre Under della Pallavolo Grosseto, che portano a casa belle vittorie e guidano le classifiche dei propri gironi.

Successo per 3-1 delle Under 16 Eurometal, che si impongono sul Vbc Calci. Partita avvincente, con le biancorosse unite, concentrate e determinate dal primo all’ultimo punto.

Con ottimi turni al servizio di Bianca Capaccioli e una difesa attenta e grintosa, le grossetane hanno lottato su ogni pallone, conquistando i primi tre punti nella categoria delle più grandi.

“Una splendida dimostrazione che lavoro – ha commentato la società – impegno e costanza, uniti a carattere, voglia e pazienza, portano sempre risultati positivi. Bravissime ragazze, questa è la strada giusta!”.

Preziosa vittoria a Rosignano per le Under 16 Luca Consani, che prevalgono con un netto 3 a 0 e si godono la testa della classifica:

“Le ragazze hanno offerto una prestazione attenta – ha commentato coach Brizzi – precisa e ordinata in tutti i fondamentali. Ottima la prova delle attaccanti Tortelli e Seghetta, protagoniste di una gara concreta e determinata. Questo risultato conferma e corona una buona settimana di lavoro in palestra. Niente arriva per caso: il lavoro paga, e su questo non ci sono dubbi. Un successo importante, che dà fiducia e consapevolezza a tutta la squadra in vista dei prossimi impegni stagionali”.

Gioiscono nel loro PalAzzurri anche le Under 14 Giorgio Peri con il 3-1 alla Polisportiva Casarosa Azzurra, che le porta in vetta alla classifica. Coach Elisabetta Alberti commenta con entusiasmo la prova del suo team : “Sono molto soddisfatta: siamo entrate in campo con grande concentrazione e voglia di vincere ed abbiamo mantenuto alta l’intensità di gioco per i primi 2 set. Nel terzo set qualche errore di troppo e la perdita di lucidità ci hanno ostacolato ma nel quarto set siamo tornate ad essere il team vincente dei primi due. Ottima prestazione delle mie atlete, tutte coinvolte contro una squadra di gran livello”. Queste le atlete a disposizione di Alberti : Anna Deiana, Gemma Spernanzoni, Viola Duchini, Giada De Falco, Melissa Stefi, Viola Angeletti, Sofia Manaschi, Luna Betocchi, Matilde Grosso e Chiara Ianniello.

Al termine della partita i vertici di Pallavolo Grosseto hanno fatto i complimenti alle ragazze, con tanto di invito a cena.