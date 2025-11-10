AREZZO – È stato individuato l’elicottero disperso da ieri in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo, al confine tra Toscana e Marche.
Al momento le squadre di soccorso stanno raggiungendo il mezzo in una zona molto impervia con difficoltà di accesso.
L’elicottero, con a bordo 2 persone era decollato dall’aeroporto Micelli del Lido di Venezia ed è disperos dalle 14.45 di ieri.
Cronaca
