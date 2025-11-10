TATTI – Una domenica speciale per la comunità di Tatti, che si è ritrovata a Firenze per assistere in anteprima italiana alla proiezione del film “Tatti, paese di sognatori”, realizzato dal regista svizzero Ruedi Gerber.

Ben 150 tatterini, partiti in mattinata con tre pullman, hanno partecipato ieri con entusiasmo a un evento che ha rappresentato molto più di una semplice proiezione: un momento di condivisione e di orgoglio per un piccolo borgo capace di ispirare il grande schermo.

Dopo la visione, il pubblico ha potuto assistere a un incontro con il regista, che si è lasciato andare anche a un momento di commozione nel ricordare il legame profondo con Tatti e i suoi abitanti. Presenti anche alcuni attori del film, che hanno raccontato la loro esperienza sul set e il significato di un progetto che celebra la vita e l’identità del paese.

In sala anche la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi, che ha voluto condividere con la comunità di Tatti questo importante traguardo culturale.

La giornata si è conclusa in un clima di festa, con un grande buffet offerto a tutti i partecipanti, tra applausi, brindisi e la soddisfazione di un successo che rende onore alla Maremma e ai suoi “sognatori”.