GROSSETO – La Gea Grosseto torna immediatamente alla vittoria nel campionato di Divisione regionale 1, sfruttando al meglio il turno casalingo contro il Castelfranco Frogs (foto di Stefano Venezia). Il tabellone finale dice 87-72 per i biancorossi, che hanno alternato grandi giocate e una difesa ermetica a banali errori al tiro e a qualche palla persa di troppo. L’importante, però, era consolidare il primo posto in classifica ed è stato fatto in maniera abbastanza semplice, vista il valore dell’organico. Quattro i giocatori in doppia cifra con Liberati arrivato a 26 punti (5/11 da due, 2/8 da tre e 10/12 nei liberi, con 9 rimbalzi); ottimo il comportamento anche di Scurti (16 punti, 2/5 da due, 3/4 da tre, 3/3 nei liberi), Banchi (15 punti, 3/5 da due, 3/8 da tre, con 4 assist) e Ignarra (7/12 da due, con 11 rimbalzi).

Nel primo quarto la Gea, priva di due tiratori importanti come Ense e Mari, si presenta con un 5-0 firmato Banchi, ma i Frogs rispondono arrivando alla parità sul 7-7 e 11-11, ma i grossetani aumentano il ritmo e chiudono i 10′ iniziale a +6. Nella seconda frazione il primo stacco porta a +10 (24-14), mentre il secondo break, più imperioso e a suon di canestri da tre punti (firmati Banchi, Scurti e Liberati) i ragazzi di Andreozzi passano dal 37-30 al 48-30 con il quale si va all’intervallo.

Nel terzo quarto Castelfranco recupera qualche punto, ma dal 50-36 i grossetani tornano una macchina da guerra e, con parziale di 14-3, si portano sul massimo vantaggio di 25 punti (64-39), che diventano sedici al 30′.

Nell’ultimo tempino, le due rimangono a secco per due minuti, poi Liberati, il top scorer del match, in pochi secondi riporta il vantaggio a venti punti, a 6’13 dalla sirena. Furi e compagni allungano nuovamente fino a +24 (86-62), prima di chiudere a +15 per alcuni canestri nel finale di un avversario mai domo. Andreozzi, comunque, ha approfittato dell’ampio margine per mettere in campo i suoi quattro cuccioli, tra gli applausi del pubblico del Pala Austria.

“L’importante in questa occasione – commenta coach Silvio Andreozzi – era fare i due punti, per tenere la testa della classifica e dimenticare immediatamente lo stop di mercoledì a Campiglia. Sotto il piano del gioco non sono invece pienamente soddisfatto: abbiamo messo in atto poco di quello che abbiamo preparato nel corso della settimana. È stata comunque qualche bella accelerata per chiudere con un vantaggio importante, che si esprime al meglio davanti al pubblico amico. Difesa e attacco sono andati un po’ troppo a corrente alternata, a tratti bene, a tratti meno. E’ stata una settimana importante, piena di impegni e adesso rilassiamo. Da martedì metteremo la testa alla gara di sabato sul campo dell’Invictus Livorno, un quintetto buono, che ha un allenatore che sa preparare bene le partite”.

Gea Basketball Grosseto-Castelfranco Frogs 87-72

GEA GROSSETO: Banchi 15, Scurti 16, Ignarra 14, Furi 8, Liberati 26, Romboli 4, Malentacchi 3, Ciacci, Peralta 1, Grascelli, Venezia, Fommei. All. Silvio Andreozzi.

CASTELFRANCO FROGS: Castellacci, Casini 8, Foschi 17, Pieracci 4, Redini, Bacchi 2, Conti 16, Giungato 18, Giusti 4, Speranza 3. All. Leonardo Innocenti Camiciottoli.

ARBITRI: Lazzeri di Prato e Fornai di Poggibonsi.

PARZIALI: 20-14, 48-30; 66-50.

NOTE: tecnico a Casini nel 1° q. e a Giusti nel 4° q.

STATISTICHE GEA: 20/39 tiri da due, 9/31 da tre, 20/28 in lunetta; 46 rimbalzi (33 difensivi), 11 palle recuperate (12 perse), 12 assist.