GROSSETO – Prende il via da oggi, 10 novembre, nelle province di Siena e Grosseto, l’esercitazione multinazionale “Mangusta 2025”, che coinvolgerà personale dell’Esercito Italiano e di otto nazioni di Paesi alleati fino al 28 novembre.

Le attività saranno condotte di giorno e di notte, con l’impiego di munizionamento a salve, con movimenti di mezzi lungo la rete stradale ordinaria, spostamenti di unità sul terreno appiedate e aviolanci con paracadute tramite l’impiego di aerei ed elicotteri.

L’esercitazione “Mangusta 2025” rientra tra le principali attività addestrative della Brigata paracadutisti “Folgore” e ha lo scopo di mantenere e consolidare l’interoperabilità tra le unità aviotrasportate delle forze alleate.