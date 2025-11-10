FOLLONICA – «Leggo con una certa sorpresa – e una certa ironia – che oggi il centrosinistra follonichese propone il Controllo di vicinato come soluzione al crescente degrado di Senzuno. È curioso, perché nel 2015, quando Fratelli d’Italia e la lista civica Onda portarono in consiglio comunale una mozione per istituire un’associazione di volontari civici formata da cittadini pronti a collaborare con le forze dell’ordine, la stessa maggioranza che ha governato fino al 2024 la bocciò senza esitazioni».

A ricordarlo è Agostino Ottaviani, oggi coordinatore di Fratelli d’Italia Follonica, già firmatario della mozione di allora: «Parlavamo di prevenzione, collaborazione con Prefettura, forze dell’ordine e Polizia municipale, di gruppi formati e autorizzati, non di ronde improvvisate. Esattamente ciò che oggi il Partito democratico definisce “utile strumento per la sicurezza”. Nel 2015 eravamo visionari; nel 2025 loro sono semplicemente in ritardo di dieci anni.»

Secondo Ottaviani, la situazione attuale dimostra il fallimento politico di chi per un decennio ha negato i problemi: «Se via della Repubblica, la Cartiera e piazza Nassiriya sono oggi punti critici lo dobbiamo proprio a chi, mentre noi proponevamo azioni concrete, rispondeva che “non serviva”, che “non era una priorità”, che “la sicurezza non si affronta così”. Adesso gli stessi parlano di paura crescente, degrado, piazze di spaccio, commercianti intimiditi. Una conversione tardiva, utile solo a certificare la loro distanza dalla realtà quando governavano».

Sulla nuova posizione del Pd: «Oggi ci spiegano che serve ascoltare le persone, installare telecamere, creare reti tra cittadini. Nel 2015 queste stesse cose erano bollate come allarmismo. Oggi diventano illuminazioni improvvise. La coerenza non è mai stata il punto forte del centrosinistra follonichese».

Ottaviani sottolinea come FdI avesse già allora alzato il tema sicurezza con spirito costruttivo: «La mozione del 2015 era uno strumento moderno, controllato e perfettamente inserito nel quadro istituzionale. Sarebbe potuta diventare operativa dieci anni fa, se non fosse stata affossata per il solito riflesso ideologico. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un quartiere lasciato a se stesso e un Pd che oggi corre ai ripari riproponendo ciò che aveva respinto».

Conclusione: «Ben venga che finalmente abbiano capito ciò che Fratelli d’Italia diceva da tempo. Ma almeno abbiano il buon gusto di ammettere che la loro miopia di allora ha contribuito al degrado di oggi. La sicurezza non è né di destra né di sinistra: è competenza, capacità e visione. E il centrosinistra, per dieci anni, non ha avuto nessuna delle tre. Adesso è il turno del centrodestra, che non ha certo bisogno dei consigli di chi ha già avuto tutto il tempo per fare e invece ha fallito».