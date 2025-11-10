SORANO – L’Istituto “F. Zuccarelli” apre le sue porte ai futuri studenti con un open day in programma sabato 15 novembre, un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’offerta formativa delle scuole superiori di Pitigliano, Manciano e Sorano.

Durante l’incontro sarà possibile visitare le aule e i laboratori, incontrare docenti e studenti, e ricevere tutte le informazioni utili sui diversi indirizzi di studio proposti dall’istituto, che anche quest’anno conferma una proposta formativa ampia e articolata.

L’Istituto “Zuccarelli” comprende infatti:

Liceo Scientifico (sede di Manciano), che offre una preparazione equilibrata tra materie scientifiche e umanistiche;

Liceo Linguistico (sede di Sorano), con l’introduzione della lingua spagnola accanto a inglese e francese e docenti madrelingua;

Istituto Tecnico Economico (sede di Pitigliano), che dal prossimo anno attiverà una nuova curvatura in Comunicazione Digitale ;

Istituto Tecnico Tecnologico (sede di Manciano), che si arricchisce con l’indirizzo Biomedico e Life Science ;

Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale (sede di Pitigliano), con curvatura su Sport e Benessere, e corso serale per adulti.

Tutti i percorsi si caratterizzano per un approccio didattico moderno, basato su laboratori, esperienze pratiche e progetti di alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero.

L’open day di sabato 15 novembre sarà solo il primo di una serie di appuntamenti pensati per accompagnare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore. Le successive giornate di orientamento sono già fissate per venerdì 5 dicembre 2025 e domenica 11 gennaio 2026, sempre dalle 15 alle 17.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.iiszuccarelli.edu.it o seguire le attività dell’istituto sui canali social.