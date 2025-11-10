FIRENZE – «Esprimo grande soddisfazione per la conferma di Leonardo Marras nella nuova Giunta Regionale della Toscana e per l’ingresso di Lidia Bai in Consiglio Regionale in surroga» a dirlo Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico di Grosseto.

«Si tratta di due notizie importanti che rafforzano in modo concreto la presenza e la rappresentanza della Maremma all’interno delle istituzioni regionali».

«Leonardo Marras, con la sua riconferma, vedrà proseguire un lavoro serio e riconosciuto, capace di tenere insieme competenza, visione e attenzione per i territori più periferici e produttivi della Toscana. L’ingresso di Lidia Bai, donna di grande esperienza amministrativa e sensibilità politica, rappresenta un valore aggiunto per la nostra provincia e per l’intero territorio delle Colline Metallifere» prosegue Termine.

«Queste due presenze qualificano la nostra area e aprono una prospettiva positiva anche per il lavoro politico del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative, dove sarà fondamentale costruire alleanze e progetti di governo che parlino di concretezza, sviluppo e partecipazione».

«Avere in Regione due figure come Marras e Bai – dichiara Giacomo Termine – significa poter contare su interlocutori forti, radicati e vicini ai bisogni reali della Maremma. È un segnale di fiducia che ci dà energia per affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide politiche dei prossimi anni».

Il Partito democratico della provincia di Grosseto «continuerà a lavorare in questa direzione, rafforzando il legame tra i territori e le istituzioni, e mettendo al centro una visione comune per una Maremma protagonista dello sviluppo toscano».