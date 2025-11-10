GROSSETO – È Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, l’ospite della nuova puntata de Il tempo di un caffè con Il Giunco, la rubrica che racconta i volti e le idee dei protagonisti del nostro territorio.

Nel corso dell’intervista Breda ha affrontato il tema del corridoio tirrenico, definendolo «un’infrastruttura prioritaria per la Maremma e non solo». «Purtroppo – ha spiegato – le notizie di questi giorni non ci rassicurano. Anche l’incontro con il ministro Salvini non ha portato novità concrete e questo per il territorio rappresenta una grande penalizzazione. Speriamo davvero che entro la fine dell’anno ci sia un aggiornamento positivo».

Si è poi parlato di economia locale, con un bilancio sullo stato delle imprese nelle province di Grosseto e Livorno. «Dal punto di vista numerico – ha detto Breda – la provincia di Grosseto ha tenuto: le imprese sono rimaste più o meno le stesse del 2024. Alla fine del 2025 faremo un approfondimento generale, ma purtroppo anche questo non sarà un anno brillante».

Guardando al futuro, Breda ha espresso fiducia per il 2026, che potrebbe rappresentare «un anno di rilancio per la costa toscana». «Con la chiusura di alcuni cantieri sulla Due Mari – ha aggiunto – e una migliore connessione tra Grosseto e Siena, potremo avvicinare la costa a Firenze. Una provincia più vicina al capoluogo regionale significa più opportunità per tutti».

