GROSSETO – Un altro weekend di lanci, placcaggi e crescita per il settore giovanile del Grosseto Rugby Club. Debutto a Rosignano per la neo allenatrice Chiara Castellana con il gruppo dell’Under 10 che anche con gli assenti tiene duro, giocando assieme al Rosignano e Elba. Pur non vincendo nessuna gara, contro Scintilla Pisa, Cecina e Lions Livorno i piccoli biancorossi hanno lottato e tenuto alti i loro colori. “Hanno iniziato quasi tutti a settembre – ha commentato la società – bravi i nostri ragazzi, guidati in campo dal capitano Arno: hanno dimostrato voglia di giocare al massimo e soprattutto di divertirsi”.

Debutto assoluto per il gruppetto degli Under 8 e per l’allenatore Matteo Orefice, che a Rapolano Terme assieme ai padroni di casa hanno vinto due partite e perse altre due. Bilancio positivo per una squadra che si è formata appena un mese fa, a ottobre, e che in terra senese ha dato vita a buon gioco e giusto spirito, divertendosi e vivendo al meglio queste prime sfide.